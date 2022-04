Redação

06/04/2022



Há muito o que fazer em Curitiba na Páscoa. O feriado é uma excelente oportunidade para conhecer as atrações e pontos turísticos da capital paranaense, além da farta oferta gastronômica – veja aqui onde provar pratos de chefs famosos na cidade.

Atrações de Curitiba

A chegada do outono atrai muita gente para Curitiba, uma vez que os passeios na cidade combinam bem com temperaturas mais amenas – veja aqui também o que fazer em Curitiba na primavera e no inverno. A época é perfeita para aproveitar os parques locais, como o Barigui, o Tanguá e a Praça do Japão.

Além disso, aproveite o feriado para conhecer o SoHo curitibano, uma área que abrange 10 quarteirões e conta com diversos restaurantes. Ali, é possível encontrar especialidades de gastronomia brasileira, italiana, japonesa, francesa, espanhola, árabe e de diversos outros cantos do mundo. Não deixe de tomar um café no Santo Grão, um dos espaços mais acolhedores da região.

Entre as atrações de Curitiba, também não pode faltar uma visita aos principais pontos turísticos da cidade. Não importa se você visita a capital paranaense pela primeira vez ou está voltando, é sempre recomendado dar um pulo no Jardim Botânico e na Ópera de Arame, os grandes cartões-postais da região.

O que fazer em Curitiba na Páscoa

Para quem procura o que fazer em Curitiba na Páscoa, vale saber que haverá diversos eventos na cidade para celebrar o feriado. Os principais ocorrerão nas Praças Osório e Santos Andrade.

Essas regiões receberão, ao todo, 72 expositores com itens artesanais com temas de Páscoa, além de lembrancinhas inspiradas em Curitiba. Pratos típicos de Curitiba e de outros lugares do Brasil também serão servidos nas praças.

Onde ficar em Curitiba

Entre as opções de hospedagem próxima às atrações de Curitiba, uma dica é o Transamerica Prime Batel. O hotel fica no badalado bairro do Batel, ao lado do shopping Pátio Batel e de bons bares e restaurantes.

Instalado em um prédio em estilo neoclássico, oferece suítes com cama king size, TV LCD, ar-condicionado, frigobar, estação de trabalho, cofre digital, TV a cabo e wi-fi.