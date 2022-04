Homem mostra bumbum ao vivo na TV Globo

06/04/2022 | 15:11



Eita! Um caso inusitado aconteceu durante a transmissão do telejornal DF1, da TV Globo. Tudo começou quando a repórter Camila Guimarães estava ao vivo, diretamente de Samambaia, no Distrito Federal e um carro passou em baixa velocidade

Nesse instante, um homem que estava dentro dentro do veículo, abaixou as calças e mostrou o bumbum para a câmera - o indivíduo, inclusive, gritou.

Camila, por sua vez, que estava na frente da Clínica da Família de Samambaia, reportando uma denúncia sobre o descaso do serviço de saúde com a população daquela região, acabou nem percebendo no momento o ato obsceno do rapaz.

Vale lembrar que mostrar as partes íntimas em público configura crime previsto no código penal.