Bolsonaro quer definir logo comando da Petrobras; dois nomes ganham força

06/04/2022 | 15:09



Irritado, o presidente da República, Jair Bolsonaro, deu indicações de que pode fazer uma troca mais rápida de comando da Petrobras. O jornal O Estado de S. Paulo apurou que ganhou tração nesta quarta-feira, 6, a indicação do conselheiro da empresa Márcio Weber para a presidência da Petrobras e de Sonia Villalobos para o Conselho de Administração.

Os dois já são conselheiros e passaram pelo teste de governança da estatal, que na prática acabou inviabilizando os nomes de Adriano Pires e Rodolfo Landim.

O secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, Caio Andrade, cotado para o cargo, sofre resistências pela falta de experiência na área. Um dos críticos é o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), cacique do Centrão.

Márcio Weber é atual conselheiro da empresa. Foi membro da Diretoria de Serviços da Petrobras Internacional (Braspetro) e diretor da Petroserv S.A.

Uma das vantagens é que ele pode "descer" do Conselho para a Diretoria Executiva. Já sendo conselheiro, ele poderia ser aprovado como presidente na reunião. Neste caso, contribui o fato de que os conselheiros já passaram pelo crivo da checagem exigida pelas regras de governança.

Nas sondagens, o pouco tempo para a tomada da decisão tem sido um empecilho para a definição dos nomes. O governo tem sido aconselhado por investidores e lideranças do setor a deixar por mais 40 dias o presidente da empresa, Joaquim Silva e Luna, no cargo a tempo de convocar uma nova assembleia.

A posição de Bolsonaro e do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, no entanto, é resolver o impasse logo. Em nota, o Ministério de Minas e Energia afirmou que trabalha com a realização da assembleia no dia 13, próxima quarta-feira.

Bento vem recebendo críticas do mercado pela condução das negociações que vem trazendo desgaste para a empresa.

Sua assessoria informou apenas que o governo está definindo os profissionais que preencham o perfil para ocupar os cargos de presidente da Petrobras e o de presidente do Conselho de Administração da empresa. "Quando esses nomes forem definidos, eles serão devidamente informados", disse, em nota.