Paranapiacaba e Jardim Santo André recebem mutirão de castração

Da Redação



06/04/2022 | 13:48



Vila de Paranapiacaba e Jardim Santo André recebem nesta sexta-feira (8) mutirão de castração de cães e gatos. Em Paranapiacaba, o mutirão será realizado na Avenida Campos Salles, 557 e no Jardim Santo André a castração ocorrerá na Rua Tom Jobim, ambos das 8h às 17h. Para castrar o pet, o tutor deve realizar cadastro pelo telefone 0800 019 1944.

“Avançamos em políticas públicas de proteção e cuidado com os animais. A castração é fundamental para combater o abandono. Por isso, ampliamos o programa e estamos atuando em regiões consideradas estratégicas, nas quais há grande demanda pelo serviço. A causa animal sendo tratada com respeito e prioridade na nossa cidade", afirmou o prefeito Paulo Serra.

As áreas beneficiadas pelo mutirão são escolhidas com base nos históricos de estudos epidemiológicos de cada região. Os próximos bairros beneficiados serão Parque Miami e Parque Andreense. Interessados em realizar a castração também podem solicitar o serviço na Gerência de Controle de Zoonoses, localizada na Rua Igarapava, 239, no bairro Valparaíso, de segunda a sexta, das 8h às 17h. É necessário apresentar documento de identidade e comprovante de residência.

A castração é importante não somente para prevenir gestação, mas proteger animais de diversas doenças graves, como câncer de mama nas fêmeas e câncer de próstata nos machos. O programa municipal de castrações de cães e gatos, remodelado em 2017, atende de forma totalmente gratuita munícipes interessados nesse serviço. Ao todo, mais de 14 mil animais já foram castrados. Atualmente são realizados cerca de 300 procedimentos ao mês em quatro clínicas particulares credenciadas.

Serviço:

Mutirão de castração em Santo André

Local: Avenida Campos Salles, 557 - Paranapiacaba

Parceria com as clínicas Vet Show e Mexericão

Local: Projeto Shalom - Unidade Jardim Santo André

Endereço: Rua Tom Jobim, n° 19

Parceria com a Clínica Buticão