Xiaomi Fan Festival 2022 oferece produtos com até 47% de desconto

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



06/04/2022 | 13:55



Para comemorar o aniversário de 12 anos da Xiaomi, a marca realiza, pela terceira vez no País, o Xiaomi Fan Festival 2022. A ação ocorre entre 6 e 12 de abril e contempla descontos de até 47% em diversos produtos. As ofertas podem ser encontradas no e-commerce oficial e nas sete lojas físicas, localizadas em São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Curitiba (PR) e Salvador (BA).

Entre os destaques do Xiaomi Fan Festival 2022 está o fone de ouvido Mi True Earbuds Basic 2. Equipado com processador com tecnologia Bluetooth 5.0, o modelo aumenta a estabilidade das conexões em ambientes internos e externos, oferecendo mais possibilidades de comunicação para a rotina de trabalho, treinos e lazer. O acessório, que tem preço sugerido de R$ 300, está disponível por R$ 149.

Já para os praticantes de exercícios físicos, produtos como a Mi Body Composition Scale 2, balança inteligente que apresenta 13 parâmetros de composição corporal, e o smartwatch Mi Watch, que auxilia nos esportes indoor e outdoor como um personal trainer, também estão na lista da campanha. Eles podem ser comprados por R$ 299 (25% de desconto) e R$ 1.839,99 (8%), respectivamente.