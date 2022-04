Na Otan, Blinken ressalta 'pressão extraordinária sobre a Rússia' por guerra

06/04/2022 | 13:40



O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, ressaltou nesta quarta-feira a "pressão extraordinária sobre a Rússia" imposta pelos Estados Unidos e seus aliados, diante da operação militar russa na Ucrânia. Falando na sede da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), onde será celebrada reunião de ministros das Relações Exteriores da aliança, Blinken ressaltou a colaboração entre os aliados no assunto e prometeu que isso prosseguirá.

Blinken disse que os EUA seguem decididos a apoiar a Ucrânia e também a reforçar as defesas de seus aliados da Otan.

Também presente para as breves declarações, o secretário-geral da Otan, Jen Stoltenberg, agradeceu os EUA por seu "apoio continuado à Ucrânia", por pressionar Moscou com sanções e por seu apoio à segurança europeia, também com o compartilhamento de informações de inteligência.