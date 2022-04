Ludmilla vai lançar parceria com Marília Mendonça e é acusada de se promover às custas da Rainha da Sofrência

06/04/2022 | 13:11



Não foi só Naiara Azevedo que causou entre os fãs de Marília Mendonça ao falar sobre a parceria das duas na música após a morte trágica da Rainha da Sofrência em novembro de 2021. Agora Ludmilla também está sendo acusada de tentar se promover às custas da cantora sertaneja.

Tudo aconteceu depois de Lud contar em entrevista ao canal de Matheus Mazzafera que ao completar dez anos de carreira vai soltar novidades para comemorar o marco. No bate-papo, a funkeira fala que seu sonho de parceria era com Marília Mendonça, com quem conseguiu gravar antes da morte da sertaneja.

- Graças a Deus, antes de acontecer a fatalidade com ela, a gente conseguiu gravar um feat. É um pagode maravilhoso e a gente vai lançar em breve, conta Ludmilla.

As declarações feitas, no entanto, renderam diversos comentários negativos na web, já que alguns fãs ficaram nervosos com as palavras da cantora, dizendo que graças a Deus antes de acontecer a fatalidade, ela tinha conseguido gravar com a musa do sertanejo. A mensagem foi usada contra Ludmilla, que vem recebendo diversos ataques nas últimas horas.