Após polêmica no Oscar, fonte próxima a Will Smith afirma que ele está tentando não entrar em pânico

06/04/2022 | 13:10



A vida de Will Smith realmente virou de ponta cabeça após o tapa que ele deu em Chris Rock no Oscar 2022. Internado em reabilitação, o ator teme não conseguir recuperar a sua carreira.

Segundo informações de uma fonte próxima a Will, que conversou com a revista americana Us Weekly, ele se sente terrível com os acontecimentos e está tentando não entrar em pânico:

Ele se sente terrível e está tentando não entrar em pânico, mas ver seus papéis serem congelados foi algo extremamente difícil de se engolir. Seu maior medo é que ele esteja no processo de ser totalmente cancelado, e não há nada que ele possa fazer sobre isso ? exceto sentar, aguentar sua punição como um homem e tentar redimir-se da maneira que puder.

Além da polêmica do Oscar, a família de Will agora está lidando com outra situação. O rapper August Alsina lançou uma música que dá detalhes do affair que viveu com Jada Pinkett Smith, esposa do ator Will Smith. Na canção, batizada de Shake the World (?Sacudindo o Mundo?, em tradução livre), ele faz referência ao reproduzir o termo usado por Jada e Will: confusão.

Bem, é óbvio que algumas merdas acontecem quando você arruma confusão com os queridinhos do mundo, diz um trecho da música.

E não para por aí! Segundo o The Sun, o rapper ainda vai assinar um contrato para contar o seu caso com Jada em uma autobiografia. Uma fonte deu detalhes do que August irá falar:

Ele sempre sustentou que Will lhe deu permissão para dormir com Jada, algo que eles negaram publicamente. August entrará em detalhes sobre seu tempo com Jada e também falará sobre como ele passou um tempo morando em casas que pertencem a Will enquanto ele (o ator) estava trabalhando.

Eita! Teremos mais polêmicas vindo por ai.