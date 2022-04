Santo Antônio do Pinhal ganha museu a céu aberto

Redação

Do Rota de Férias



06/04/2022 | 12:55



No final de março, a cidade de Santo Antônio do Pinhal, no interior de São Paulo, ganhou um novo museu a céu aberto. A iniciativa é uma homenagem ao centenário da artista libanesa Odette Eid, que morreu em 2019, aos 97 anos.

Museu a Céu Aberto Odette Eid

O Museu a Céu Aberto Odette Eid é composto por 16 esculturas, em exposição permanente nas praças, fontes, mirantes, igrejas, estação de trem e outros locais públicos da cidade.

A obras formam um roteiro cultural que pode ser conhecido a pé. Feitas em bronze, elas retratam as temáticas preferidas da libanesa: feminino, família, maternidade, dança, anjos, santos, animais entre outros.

O acervo tem placas e QR codes que redirecionam a um link com detalhes sobre as obras, o roteiro, a artista e os diversos ateliês da cidade.

“Em vida, Odette criou suas obras no Ateliê Amarilis, à avenida de mesmo nome, em São Paulo, e no Ateliê Riacho Doce, em seu sítio, às margens do Riacho do Pico Agudo. A doação acontece como tributo a Santo Antônio do Pinhal, sua segunda casa, seu segundo ateliê, e fonte das muitas inspirações ligadas à natureza”, disse uma das filhas.

PLANEJE SUA VIAGEM

Na hora de planejar uma viagem para conhecer o museu a céu aberto em Santo Antônio do Pinhal, não deixe de checar todos os detalhes antes mesmo de fazer as malas. Aqui, você encontra as dicas da nossa equipe para comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais comodidade.