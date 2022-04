Atriz de ICarly lança autobiografia: Eu estou feliz que minha mãe morreu

06/04/2022 | 12:11



Eu estou feliz que minha mãe morreu, esse é o título polêmico da autobiografia de Jennette McCurdy, a atriz que interpretava Sam Puckett na série teen ICarly. O livro deve ser lançado em agosto de 2022, e conta história da carreira da artista, que começou na televisão ainda com seis anos de idade.

Em entrevista ao Entertainment Weekly, ela diz que a obra vai ter lados tristes e engraçados. Assim como o título, a capa do livro também é polêmica, já que traz a atriz segurando uma urna de cinzas, sendo que no lugar das supostas cinzas tem confete colorido.

O confete derramado de uma urna me pareceu uma boa maneira de capturar o humor da tragédia. Eu sabia que não queria ir tão longe a ponto de jogar o confete ou pular no ar com um enorme sorriso no rosto, ou fazer qualquer outro tipo de linguagem corporal/expressão facial que possa parecer irreverente. Por fim, escolhi uma expressão facial que considero sincera, um pouco magoada e um pouco esperançosa.

Jennette explica que tem mágoa da mãe por ter começado a carreira tão cedo como uma das estrelas da Nickelondeon. Como consequência, ela acabou desenvolvendo ansiedade, vergonha, auto-aversão, distúrbios alimentares, vícios e uma série de relacionamentos tóxicos.

A mãe de McCurdy morreu de câncer em 2013, bem quando ela foi escalada para a série Sam & Cat com Ariana Grande. Três anos depois ela deixou a carreira, e não quis voltar nem para o remake de ICarly.

Em entrevista para o podcast Empty Inside, ela falou mais sobre seu sucesso precoce

- Mais ou menos aos 10 ou 11 anos, eu era o principal sustento financeiro da minha família. Foi muito a pressão da minha família [não ter] muito dinheiro, e essa foi a saída. O que eu realmente acho que foi útil para me levar a algum grau de sucesso, porque eu não acho que eu teria sido tão ambiciosa se não soubesse que era para minha família.

A atriz ainda revelou que sente vergonha dos papéis que já interpretou.

- Imagino que há uma experiência muito diferente com a atuação se você se orgulha de seus papéis e se sente realizado por eles.