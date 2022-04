Sammy tira sobrenome de Pyong Lee das redes sociais: Cobraram muito

06/04/2022 | 12:11



Quem acompanha as redes sociais de Sammy provavelmente notou algo de diferente. Após a separação de Pyong Lee, a influenciadora decidiu retirar o sobrenome do ex-marido e alterar o arroba do Instagram para apenas sammys. Em conversa com Leo Dias, ela explicou o novo nome adotado e o motivo da mudança.

Estava procurando um @ que eu me identificasse e gostei muito desse. Me cobraram muito tirar o Lee, já que me separei. Quase enlouqueci.

Para quem não acompanhou, em fevereiro Sammy se separou do hipnólogo pela segunda vez. Em comum acordo, os dois decidiram encerrar o casamento e anunciaram a notícia nas redes sociais. Juntos, eles são pais do pequeno Jake, de apenas dois anos de idade.