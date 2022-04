Nicole Bahls se pronuncia após acusação de que relação com Marcelo Viana começou com traição

06/04/2022 | 12:11



Será? Discreta em relação a vida pessoal e amorosa, Nicole Bahls decidiu se pronunciar sobre a acusação de que sua atual relação com Marcelo Viana começou com uma traição.

Procurada pela coluna do Leo Dias, Nicole foi direta ao revelar que esse assunto não tem cabimento. Segundo a modelo, ela sente pavor de homem com namorada.

Isso é uma conversa sem pé, nem cabeça! Conheci o Marcelo solteiro, tenho pavor de homem com namorada. Se posso comer um bolo inteiro em cima da mesa, jamais aceitaria comer migalhas. Tem mil homens solteiros no mundo, para que vou ficar com um bofe com namorada, por que escolheria alguém comprometido? Jamais me interessaria por alguém que não fosse livre ou solteiro, disparou.

Vale pontuar que na internet rolou o assunto de que Marcelo traiu a ex-mulher com Nicole e ainda tinha um affair com uma terceira moça. Eita!

Nicole ainda continuou e ressaltou o quanto tem pavor de traição:

Sou super a favor das mulheres e tenho pavor desse negócio de traição. Sou a pessoa que mais abomina traição na vida. Se tem um relacionamento, tem que ser fiel. Então, se eu cobro fidelidade, não tem como eu ser a favor de traição e pegar homem com namorada. Jamais!, encerrou.