Rafa Kalimann confirma affair com João Vicente de Castro

06/04/2022 | 12:10



Será que temos um novo casal? Segundo informações do Metrópoles, Rafa Kalimann confirmou que está vivendo um affair com João Vicente de Castro. Os rumores de que os dois estariam juntos começaram no último domingo, dia 3, após uma grande festa para comemorar o aniversário de 29 anos de idade da ex-BBB.

Durante o evento, Gizelly Bicalho compartilhou uma série de Stories no Instagram e acabou deixando escapar um registro da dupla de mãos dadas. Rafa Kalimann deu ainda mais força às teorias ao publicar algumas fotos da comemoração. Em uma delas, a influencer aparece ao lado do possível namorado.

Obrigada, João!, escreveu ela na legenda.

Ao que tudo indica, os rumores eram verdadeiros - o jornal afirma que a famosa confirmou o romance com o ator. Contudo, ela também teria explicado que não se trata de nada sério e que eles são muito amigos, acima de tudo.