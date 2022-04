Huawei Sound Joy: primeira caixa de som portátil da marca chega ao Brasil por R$ 899

Da Redação, com assessoria

A Huawei anuncia hoje (6) o lançamento no Brasil da Huawei Sound Joy, primeira caixa de som portátil da marca. Projetada em parceria com Devialet, o produto chega com preço promocional de R$ 799 – válido até 26 de abril. Após o período, passará a custar R$ 899. Já é possível comprá-la via Americanas, KaBuM!, Mercado Livre, MPCEL, Shoptime, Submarino e na loja oficial da empresa.

Sistema de áudio

O produto adota um sistema de alto-falante bidirecional para fornecer simultaneamente frequências altas e graves profundos em alto volume. Também conta com um tweeter (peça que reproduz tons agudos) e uma unidade de alto-falante dedicado para médios e graves que, combinados, produzem um áudio mais claro e penetrante.

Funções inteligentes da Huawei Sound Joy

A Huawei Sound Joy vem com uma coleção de recursos inteligentes. A função Shake Stereo Link Up10, por exemplo, permite que duas unidades sejam pareadas e conectadas para formar um sistema de som, proporcionando uma experiência de áudio mais imersiva – recurso especialmente útil em festas.

Com o One-Touch Transfer, por sua vez, os usuários podem conectar facilmente seu dispositivo à caixa de som e transferir instantaneamente a mídia reproduzida nele. Tudo o que precisa fazer é colocar o aparelho sobre a parte superior da Huawei Sound Joy. Já ao pressionar o botão Voice Assistant, é possível enviar solicitações ao assistente de voz em seu smartphone ou tablet, mesmo que não seja um dispositivo Huawei, transformando a caixinha em um assistente inteligente.

A forma de controlar a reprodução e o volume do som também são mais inteligentes. O recurso Huawei Watch Control permite pausar, pular músicas e aumentar ou diminuir o áudio por meio de smartwatches da marca que suportem essa função. Enquanto isso, o recurso de Descoberta Automática faz com que os usuários possam conectar um smartphone, laptop ou tablet próximo da Huawei Sound Joy com alguns toques na janela pop-up exibida no dispositivo – sem precisar de um cabo ou configurações adicionais.

Duração da bateria e carregamento rápido

Usando uma bateria de 8.800 mAh, a Huawei Sound Joy oferece autonomia de até 26 horas com uma carga completa. Quando estiver com pouca carga, o carregamento rápido de 40 W permite que os usuários liguem a caixa de som de forma rápida e segura. Com apenas 10 minutos na tomada, o produto pode tocar por mais uma hora. Para recuperar toda a carga, são necessárias 3 horas.

Projetado para viagem

Medindo 20,2 cm de altura e pesando 680 gramas, com diâmetro de 7,3 cm, a Huawei Sound Joy é tão fácil de transportar quanto uma garrafa d’água. Em relação ao design, a nova caixa vem com um anel multicolorido para diferentes efeitos de iluminação.

