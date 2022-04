Com 82,8%, Arthur Aguiar foi o escolhido para o Quarto Secreto do 'BBB 22'

06/04/2022 | 10:28



As semanas no "Big Brother Brasil" agora são ainda mais intensas e as eliminações começam a acontecer com mais frequência, mas nesta terça, 5, a eliminação foi falsa e Arthur Aguiar foi o favorito para ficar no Quarto Secreto - e, consequentemente, retornar a casa em breve. Ele recebeu 82,8% dos votos.

A berlinda desta semana foi formada por quatro confinados. Além do ator, Eliezer, Gustavo e Linn da Quebrada também estavam na disputa. Gustavo com 10,54%, seguido de Lina com 6,26% dos votos e Eli com apenas 0,4% dos votos.

Mesmo sendo um paredão falso, Tadeu Schmidt preparou um discurso para que os brothers não desconfiassem. Durante a eliminação, o apresentador disse: "o que essa pessoa fez para gerar essa torcida contra?". Na sequência, o tom do apresentador criou um contexto para confundir os participantes ao insinuar que o favoritismo mudou. "Não tinha como sair alguém que passou despercebido, quem sai hoje marcou muito o BBB, que loucura, quem sai hoje é você, Arthur", finalizou.

A dinâmica do Quarto Secreto

O Quarto Secreto ou QG do falso eliminado deu poderes de big boss a Arthur Aguiar. O cantor poderá cortar a água da casa, colocar todo mundo na xepa, acordar os brothers a qualquer hora e trancar todos no jardim ou dentro de casa. O ator pode acompanhar os participantes, mas sem áudio. O acesso é liberado através de cards. Um alerta vai ser emitido para Arthur quando algum brother citar o nome dele.

O cômodo tem predominância da cor preta na decoração e Arthur terá televisões a sua disposição para poder definir qual "castigo" vai aplicar aos confinados da casa. O ator deve retornar a casa na quinta-feira, 7. Boninho informou que o brother deve passar 36 horas confinado.