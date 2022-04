Charge - 6 de abril de 2022

Seri

Do Diário do Grande ABC



06/04/2022



A Toyota do Brasil anunciou ontem o encerramento da produção em São Bernardo e a transferência da operação industrial para o Interior do Estado de São Paulo. Quinhentos e cinquenta funcionários serão afetados. A planta localizada no bairro Planalto começa a ser desocupada em dezembro e o processo deve estar concluído em novembro de 2023. É a segunda montadora de veículos a deixar a cidade em quatro anos – a primeira foi a Ford, em outubro de 2019.