Juíza suspende censura do filme de Danilo Gentili

06/04/2022 | 10:10



Após muitas polêmicas, a juíza Daniela Berwanger Martins, da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro, decidiu suspender a decisão do Ministério da Justiça de censurar Como se tornar o pior aluno da escola. Filme cujo o roteiro é assinado por Danilo Gentili.

Vale lembrar que, apesar da proibição, em 15 de março, as plataformas Globoplay e Netflix não deixaram de disponibilizar o longa em seus catálogos. A multa pelo descumprimento era de 50 mil reais por dia.

Segundo informações do jornal Metrópoles, a juíza determinou:

Considerando que falha na classificação indicativa do filme foi apontada como situação fática a dar ensejo à decisão, com a sua alteração para o limite máximo pela Senajus, o motivo indicado para o ato deixa de se fazer presente. Diante disso, é imperioso reconhecer que a decisão deixa de ter compatibilidade com a situação de fato que gerou a manifestação de vontade, tornando a motivação viciada, e, consequentemente, retirando o atributo de validade do ato.

Relembre o caso

O filme foi lançado em 2017, mas no começo de 2022 começou a viralizar nas redes sociais com uma cena polêmica, em que o vilão do filme, interpretado por Fábio Porchat, pedia para que dois jovens o masturbassem.

O Ministério da Justiça pediu para que as plataformas deixassem de exibir o longa, sob pena de multa. Com o desenrolar do caso, acabou sendo decidido que o filme deixaria de ser classificado para jovens de 14 anos idade e passaria a ser para 18 anos.