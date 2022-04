Polícia aconselha família de Rodrigo Mussi a prestar queixa contra falso médico

06/04/2022 | 10:10



Deu ruim! Logo após o irmão de Rodrigo Mussi revelar que um falso médico tentou enganar a família do ex-BBB22 com o diagnóstico errado, a Polícia Civil de São Paulo orientou Diogo Mussi a prestar queixa contra o homem. Na última terça-feira, dia 5, o advogado contou nas redes sociais que uma pessoa se passou por profissional da saúde do Hospital das Clínicas e pediu dinheiro em troca de medicamentos para Rodrigo se recuperar do acidente.

- Tentaram se passar por um médico do HC agora. Me pediu sete mil reais para que meu irmão tivesse remédios que não possuem no HC. O pior é se passar por um médico do HC, dando informações sobre a gravidade do estado de saúde do Rod. Meu coração quase parou, contou.

Em nota enviada ao jornal Extra, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou:

Por se tratar de tentativa de estelionato, que é crime de ação penal condicionada, familiares da vítima foram orientados pela equipe da DAS sobre a necessidade do registro dos fatos e sobre o prazo da representação criminal para a devida investigação dos fatos.

Mussi sofreu um acidente de carro na última quinta-feira, dia 31, na Marginal Pinheiros, em São Paulo, quando voltava do Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi. O ex-participante do reality estava usando um carro do aplicativo 99, que ganhou como prêmio, quando o motorista chocou o veículo contra a traseira de um caminhão e arremessou Rodrigo para fora.