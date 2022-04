Justin Bieber e Coldplay quebram recorde de Rihanna no Rock in Rio 2022

06/04/2022 | 10:10



Alguém viu os ingressos que estavam aqui? Não pois eles se esgotaram na velocidade da luz! Na última terça-feira, dia 5, Justin Bieber e Coldplay fizeram história na tão aguardada venda de ingressos para o Rock in Rio 2022. Isso porque os músicos se tornaram os mais rápidos da história do festival a esgotarem as entradas para apenas um dia do evento.

Segundo a organização, assim que a fila virtual se iniciou as 19h, mais de um milhão de fãs acessaram ao site na expectativa de garantir a sua presença no show do artista favorito. Bieber, que será a atração principal do Palco Mundo no dia 4 de setembro, foi o primeiro a fazer os tickets evaporarem - em apenas 12 minutos. Enquanto a banda Coldplay, headliner do dia 10 de setembro, esgotou em 27 minutos.

Com isso, os artistas internacional deixaram o recorde de Rihanna no chinelo, já que os ingressos da musa, que se apresentou no Brasil em 2015, acabaram em 57 minutos, até então o marco mais rápido.

Vale lembrar que, até o momento, todos os ingressos para seis dos sete dias de espetáculo foram comprados. Iron Maiden é a única atração que ainda há entradas disponíveis.