Cachorrão quer engatar segunda vitória em visita ao Noroeste

Dérek Bittencourt



06/04/2022 | 10:08



O EC São Bernardo estreou na segunda fase do Campeonato Paulista da Série A-3 com vitória por 2 a 0 sobre o Marília, sábado, no 1º de Maio. Hoje, o Cachorrão tem pela frente seu segundo desafio nesta etapa da competição, a partir das 19h30, em visita ao Noroeste, no Estádio Alfredo de Castilho, e o intuito é conquistar mais três pontos para se isolar na primeira colocação do Grupo 3, em busca da classificação às semifinais.

“Sabemos que todos os jogos serão de alto nível neste quadrangular. Por isso, temos que manter a concentração e continuar com nossa união. Assim, acredito que as coisas vão acontecer e vamos conseguir atingir o objetivo do acesso”, disse o lateral-esquerdo Vinícius, que espera se manter no time são-bernardense. “Quero manter esse ritmo na sequência da competição para agregar ainda mais ao clube e aos meus companheiros.”

O único desfalque do técnico Renato Peixe para a partida é o atacante Johnny, que está no departamento médico alvinegro.