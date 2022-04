Os melhores jogos de Nintendo Switch – lançados até o momento

1. The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Nota 9,7 | Crédito: Divulgação/Nintendo

2. Super Mario Odyssey – Nota 9,7 | Crédito: Divulgação/Nintendo

3. The House in Fata Morgana: Dreams of the Revenants Edition – Nota 9,6 | Crédito: Divulgação/Novectacle

4. Tetris Effect: Connected – Nota 9,4 | Crédito: Divulgação/Monstars

5. Hades – Nota 9,3 | Crédito: Divulgação/Supergiant Games

6. Divinity: Original Sin 2 (Definitive Edition) – Nota 9,3 | Crédito: Divulgação/Larian Studios

7. Ori and the Will of the Wisps – Nota 9,3 | Crédito: Divulgação/Moon Studios

8. Undertale – Nota 9,3 | Crédito: Divulgação/8-4

9. Super Smash Bros. Ultimate – Nota 9,3 | Crédito: Divulgação/Nintendo

10. Celeste – Nota 9,2 | Crédito: Divulgação/Matt Makes Games Inc.

11. Bayonetta 2 – Nota 9,2 | Crédito: Divulgação/Nintendo

12. Mario Kart 8 Deluxe – Nota 9,2 | Crédito: Divulgação/Nintendo

13. INSIDE – Nota 9,1 | Crédito: Divulgação/Playdead

14. Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age (Definitive Edition) – Nota 9,1 | Crédito: Divulgação/Nintendo

15. Sonic Mania Plus – Nota 9,1 | Crédito: Divulgação/SEGA

16. 13 Sentinels: Aegis Rim – Nota 9,1 | Crédito: Divulgação/SEGA

17. SteamWorld Heist: Ultimate Edition – Nota 9,1 | Crédito: Divulgação/Image & Form

18. Shovel Knight: Treasure Trove – Nota 9,1 | Crédito: Divulgação/Yacht Club Games

19. Animal Crossing: New Horizons – Nota 9 | Crédito: Divulgação/Nintendo

20. Ori and the Blind Forest (Definitive Edition) – Nota 9 | Crédito: Divulgação/Moon Studios

21. Chicory: A Colorful Tale – Nota 9 | Crédito: Divulgação/Finji

22. Bastion – Nota 9 | Crédito: Divulgação/Supergiant Games

23. Hollow Knight – Nota 9 | Crédito: Divulgação/Team Cherry

24. Xenoblade Chronicles (Definitive Edition) – Nota 8,9 | Crédito: Divulgação/Nintendo

25. Dead Cells – Nota 8,9 | Crédito: Divulgação/Motion Twin

26. Into the Breach – Nota 8,9 | Crédito: Divulgação/Subset Games

27. Super Mario 3D World + Bowser's Fury – Nota 8,9 | Crédito: Divulgação/Nintendo

28. Fire Emblem: Three Houses – Nota 8,9 | Crédito: Divulgação/Nintendo

29. Okami HD – Nota 8,9 | Crédito: Divulgação/Capcom

30. Death’s Door – Nota 8,9 | Crédito: Divulgação/Devolver Digital

31. A Short Hike – Nota 8,8 | Crédito: Divulgação/Whippoorwill

32. Fez – Nota 8,8 | Crédito: Divulgação/Polytron

33. DUSK – Nota 8,8 | Crédito: Divulgação/New Blood

34. Hyper Light Drifter – Nota 8,8 | Crédito: Divulgação/Abylight

35. What Remains of Edith Finch – Nota 8,8 | Crédito: Divulgação/Annapurna Interactive

36. Metroid Dread – Nota 8,8 | Crédito: Divulgação/Nintendo

37. Super Mario Maker 2 – Nota 8,8 | Crédito: Divulgação/Nintendo

38. Monster Hunter Rise – Nota 8,8 | Crédito: Divulgação/Capcom

39. Downwell – Nota 8,8 | Crédito: Divulgação/Devolver Digital

40. Diablo III: Eternal Collection – Nota 8,8 | Crédito: Divulgação/Blizzard

41. SteamWorld Dig 2 – Nota 8,8 | Crédito: Divulgação/Image & Form

42. Ikaruga – Nota 8,8 | Crédito: Divulgação/Nicalis

43. Cave Story+ – Nota 8,8 | Crédito: Divulgação/Nicalis

44. Stardew Valley – Nota 8,7 | Crédito: Divulgação/ConcernedApe

45. QUAKE – Nota 8,7 | Crédito: Divulgação/Bethesda

46. Cuphead – Nota 8,7 | Crédito: Divulgação/Studio MDHR

47. Astral Chain – Nota 8,7 | Crédito: Divulgação/Nintendo

48. Dragon Ball FighterZ – Nota 8,7 | Crédito: Divulgação/Bandai Namco

49. Kentucky Route Zero: TV Edition – Nota 8,7 | Crédito: Divulgação/Annapurna Interactive

50. Guacamelee! 2 – Nota 8,7 | Crédito: Divulgação/DrinkBox Studios