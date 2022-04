Obituário - 06 de abril de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



06/04/2022 | 09:47



SANTO ANDRÉ

Henrique Rocha, 97. Natural de Vitória (Espírito Santo). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 2, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Benonis Miguel da Conceição, 91. Natural de Garanhuns (Prnambuco). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Hilda de Oliveira Vilas Boas, 91. Natural de Cabo Verde (Minas Gerais). Residia na Vila Cecília Maria, em Santo André. Dia 2. Jardim da Colina.

Pedro Mutricaldi, 87. Natural de Promissão(São Paulo). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 2. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria do Socorro de Araujo, 86. Natural de Bezerros (Pernambuco). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 2. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Antonio Ciarallo, 85. Natural de Guaxupé (Minas Gerais). Residia na Vila Linda, em Santo André. Corretor de imóveis. Dia 2. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

José Martinho de Oliveira, 84. Natural de Senhor do Bonfim (Bahia). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 2. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Elza Aparecida Merenda, 81. Natural de Santo André. Residia no bairro Paraíso, em Santo André. Dia 2. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

José Carlos Cândido, 67. Natural de Jaú (São Paulo). Residia na Vila Rica, em Santo André. Dia 2. Memorial Jardim Santo André.

Antonio Carlos Bená, 63. Natural de Andradina (São Paulo). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Porteiro. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rosa Rodrigues de Lima, 78. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Erenita do Nascimento Araujo, 91. Natural de Patos (Paraíba). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 2. Jardim da Colina.

Francisco Correia Nobre, 90. Natural de Quixeramobim (Ceará). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dias 2. Jardim da Colina.

João Camillo Mosna, 84. Natural de Socorro (São Paulo). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 2, em Santo André. Jardim da Colina.

Nilza Ferreira da Costa, 82. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 2. Memorial Phoenix.

Tereza Franco Rovari, 82. Natural de Jundiaí (São Paulo). Residia no Alto da Serra, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério da Paulicéia.

Dirce Fernandes Xavier, 73. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 2. Memorial Jardim Santo André.

Paulo César Araujo Barros, 60. Natural de Brasília (Distrito Federal). Residia no bairro Capivari, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 2. Jardim da Colina.

Luiz Carlos Tavares, 52. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Eldo Antonio Junior, 38. Natural de São Caetano. Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 2. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

D I A D E M A

José Soares Monteiro, 82. Natural de Triunfo (Pernambuco). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 2. Cemitério Municipal de Diadema.

Damião de Sá, 72. Natural de Jeremoabo (Bahia). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 2. Vale da Paz.

Paulo Fernandes de Araujo Filho, 55. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim das Nações, em Diadema. Dia 2. Vale da Paz.

Claudio Januário da Silva, 51. Natural de São Paulo, Capita. Residia no Jardim Santa Rita, em Diadema. Dia 2. Cemitério Municipal de Diadema.

Claudio José da Silva Santos, 46. Natural de Cortês (Pernambuco). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 2. Cemitério Municipal de Diadema.

Israel das Graças Ribeiro, 40. Natural de São Paulo, Capital Residia no bairro Americanópolis, em São Paulo, Capital. Dia 2, em Diadema. Cemitério Campo Grande, em Santo Amaro, Capital.

Adelaide do Vale Amorim, 33. Natural de Oliveira dos Brejinhos (Bahia). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 2, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Oliveira dos Brejinhos.



M A U Á

Leonor Maria da Conceição Teixeira, 80. Natural do Morro do Chapéu (Bahia). Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Dia 2, em São Bernardo. Cemitério Santa Lídia.