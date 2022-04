Governo reduz preço para compra de ônibus escolar em licitação

06/04/2022 | 09:09



O governo recuou e reduziu o preço máximo para a compra de 3.850 ônibus escolares rurais, após a revelação de risco de sobrepreço milionário na transação. Sob ameaça de ter o processo anulado, o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), órgão presidido por um indicado do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, fez um ajuste às pressas na cotação dos veículos na licitação. Por causa da mudança de última hora, o preço total para a aquisição dos veículos sofreu uma redução de R$ 510 milhões.

Ainda assim, o TCU (Tribunal de Contas da União) preferiu embargar o resultado do pregão. A decisão assinada pelo ministro Walton Alencar Rodrigues permitiu, no entanto, que a concorrência fosse realizada ontem, e as propostas, apresentadas pelos fornecedores. Mas a homologação dos valores só poderá ser feita após a avaliação da Corte de contas.

O pregão prevê a compra de quatro tipos de ônibus. Com a mudança, um dos modelos, pelo qual o governo aceitava pagar até R$ 567 mil, agora poderá sair por, no máximo, R$ 415 mil. O governo gastaria R$ 2,045 bilhões na aquisição dos veículos rurais escolares. Após a revisão, a despesa será de R$ 1,5 bilhão.

O episódio é o segundo caso que atinge a gestão do presidente Jair Bolsonaro (PL) na área de educação. No mês passado, uma série de reportagens mostrou esquema de intermediação de recursos operado no Ministério da Educação com cobrança de propina por pastores ligados ao então ministro Milton Ribeiro, que precisou deixar o cargo. Anteontem, Bolsonaro tentou se justificar, alegando que foi o próprio governo que descobriu o risco de sobrepreço.

Ao contrário do que declarou o presidente, mesmo diante do alerta da área técnica do FNDE, reforçado por pareceres da CGU (Controladoria-Geral da União), a direção do fundo preferiu dar prosseguimento ao pregão com preços inflados. O ajuste para reduzir os preços só foi feito às vésperas da realização do certame.



MINISTRO

Com o caso da compra de ônibus virando tema de ataques e cobranças a Bolsonaro nas redes sociais, o ministro Ciro Nogueira entrou no circuito para tentar minimizar os danos. Ele contatou o TCU para defender a legalidade do pregão.

Como o Estadão revelou, Ciro Nogueira manteve encontros com o presidente do fundo, Marcelo Ponte, no Palácio do Planalto, mesmo não havendo ligação hierárquica entre o FNDE e a Casa Civil. O fundo é vinculado ao Ministério da Educação.

Ponte esteve com Ciro em março, quatro dias antes de o FNDE decidir dar prosseguimento à licitação que, na época, estava suspensa justamente pelos problemas apontados pela área técnica. A divulgação das visitas provocou reação no Congresso. O deputado federal Rogério Correia (PT) protocolou requerimento de convocação do ministro da Casa Civil para prestar esclarecimentos no plenário da Câmara. A ideia é levar o ministro para explicar o processo de compra dos ônibus e sua interferência no FNDE. O pedido ainda precisa ser aprovado pelos deputados.