Produção industrial da Alemanha cai 2,2% em fevereiro ante janeiro

06/04/2022 | 08:14



A produção industrial da Alemanha recuou 2,2% em fevereiro ante janeiro, segundo dados publicados nesta quarta-feira pela Destatis, a agência oficial de estatísticas do país. A queda foi puxada, principalmente, pela diminuição dos pedidos estrangeiros, de 3,3% na margem. Ainda de acordo com a Destatis, houve redução generalizada das encomendas restritas (-3,3%) e externas (-3,4%) à área do euro, além dos pedidos domésticos (-0,2%). Na comparação interanual, porém, houve avanço de 2,9% na produção industrial do país. Nesta divulgação, o dado provisório apurado em janeiro, de alta de 1,8% frente a dezembro, foi revisado para avanço de 2,3%.