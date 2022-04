5 motivos visitar Punta del Este na baixa temporada

Redação

Do Rota de Férias



06/04/2022 | 06:55



Visitar Punta del Este, no Uruguai, na baixa temporada (que começa em meados de março) é a melhor opção para quem quer curtir o melhor do balneário com tranquilidade. A atmosfera fica muito mais calma e propícia para aproveitar tudo que o destino tem a oferecer sem filas ou perrengues.

Por que visitar Punta del Este na baixa temporada

1. É bem mais barato

No verão, Punta del Este ferve. Faz calor, as praias ficam tomadas de turistas, hotéis e restaurantes operam com altos índices de ocupação e os gastos tendem a ser bem elevados. É preciso investir mais dinheiro em absolutamente tudo, como passagem aérea, hospedagem, alimentação e até mesmo com passeios. Já no período de baixa temporada, é possível encontrar valores bem mais acessíveis, com mais de 50% de desconto, sobretudo durante o outono, que vai de março a junho, e na primavera, de setembro a dezembro.

Para se ter uma ideia, um pacote de quatro noites no resort Enjoy Punta del Este, custa até US$ 1.218 por pessoa no período mais movimentado. Na baixa temporada, o valor cai para US$ 574.

2. Viaje com calma

Fora da alta temporada, Punta se torna ainda mais convidativa para despretensiosos passeios ao melhor estilo “slow travel”, modalidade de viagem que ganhou força nos últimos anos ao defender uma experiência mais calma e desacelerada, focada apenas na qualidade dos passeios e vivências.

3. Atrações vazias

Com uma proporção muito menor de turistas no destino, alguns dos principais pontos turísticos do balneário se tornam muito mais convidativos e agradáveis para visitação. É possível até visitar a charmosa Casa Pueblo sem ter que disputar lugar para uma foto. Ou, quem sabe, fazer um tour praticamente privativo pelas prestigiadas vinícolas uruguaias.

4. Temperaturas amenas

Se no verão os termômetros batem na casa dos 30°C, na baixa temporada é possível encontrar temperaturas bem mais amenas e agradáveis, ideais para caminhadas e passeios ao ar livre pela orla da cidade. O típico clima de outono, com temperaturas entre 12°C e 22°C, aliás, se faz mais do que propício para curtir as diversas vinícolas localizadas na região, por exemplo, a Viña Eden.

5. Viva a culinária local

Com a cidade mais vazia e tranquila, dá para saborear a gastronomia local de diferentes maneiras. Há uma grande variedade de restaurantes em Punta del Este que merecem ao menos uma visita, como o charmoso St. Tropez, do Enjoy Punta del Este. Além disso, não deixe de experimentar o tradicional churrasco uruguaio, o “asado”, encontrado em praticamente todo o país.

