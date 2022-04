Arthur Aguiar é o mais votado no paredão falso do BBB22 e vai para o quarto secreto!

06/04/2022 | 01:10



Nesta terça-feira, dia 5, rolou a eliminação do paredão falso do BBB22!

Recapitulando, no último domingo, dia 3, aconteceu a formação de um paredão falso, que mandou um participante direto para o quarto secreto! Os brothers indicados foram:

Linn da Quebrada, por indicação do líder;

Gustavo, que foi puxado do Lin;

Arthur Aguiar, que foi indicado por Jessi após ela ganhar este direito durante a prova do líder;

Eliezer empatou com Scooby nos votos da casa, e pelo desempate do líder, Eli foi para a berlinda.

Quando Tadeu Schmidt foi conversar com os emparedados, eles mostraram que não sabiam o que esperar da noite por dois motivos: primeiro, por ter acabado de acontecer um paredão seguido de outro, bagunçando as datas de costume, e segundo por este ter sido um paredão quádruplo.

Votações encerradas e o eliminado, ou, o mais votado para ir ao quarto secreto foi Arthur Aguiar. Os outros emparedados se mostraram aliviados achando que não foram eliminados por um paredão real.

Assim que Arthur entrou no quarto secreto, ele se ajoelhou e ficou emocionado por não ter sido eliminado. Ele deu de cara com uma tela grande escrita Sala de Controle do BBB22, e nela haviam cards como Todos na Xepa, Cooler Liberado e a opção de ativá-los. Cada card só poderá ser usado uma vez, e sempre que algum for acionado, ele poderá ouvir o áudio da casa por algum tempo.

Arthur também poderá saber quando algum brother estiver falando sobre ele, e se quiser, usar um card para rever o momento de sua eliminação.

E aí, será que estes cards irão servir para agitar um pouco a casa?