Criou-se um lugar diferente

Do Diário do Grande ABC



05/04/2022 | 23:59



O objetivo das políticas públicas e do governo é melhorar a vida das pessoas. Mas aspirações e boas intenções não são suficientes. Programas e projetos bem intencionados – de qualquer parte – podem ser ineficazes se forem baseados em suposições que são erradas, ou se a entrega operacional decepcionar. A criação da Escola de Governo do Executivo Andreense, a Egea, é baseada em uma ideia simples: a gestão pública deve ser projetada em torno das pessoas. Qual é o sentido de uma grande novidade, de desenvolver novos produtos, serviços ou processos no âmbito da gestão pública municipal, se aqueles que visam ajudar não sabem ou não entendem o seu impacto? Os gestores públicos precisam parar para entender como os cidadãos se comportam para fornecer intervenções. É inútil aprovar lei para fazer um jovem desiludido ter atenção plena na aula, por exemplo.



Assim, a criação de escola de governo, em Santo André, responsável pela formação, capacitação e desenvolvimento profissional dos servidores públicos, é oportuna e ousada. Criou-se um lugar que pode auxiliar na resolução dos desafios do poder público municipal para dar a cada criança um começo justo e ajudar na construção de um futuro sustentável onde a economia funcione tanto para as pessoas quanto para o planeta. Lugar que, aproveitando a ciência e a criatividade, deve trabalhar, incansavelmente, para mudar o clima institucional, capacitar os servidores e gestores públicos para os desafios do futuro e mudar milhares de vidas andreenses para melhor.



A abordagem da escola trará lição igualmente importante. Mesmo com o capital humano mais brilhante, é difícil ter certeza de qual das muitas maneiras de entregar política pública será mais eficaz. Os detalhes do planejamento e das entregas podem não atrair a mesma atenção dos meios de comunicação como as grandes batalhas da arena política, mas podem, no entanto, ter grande importância para os munícipes e o sucesso de programas e projetos governamentais. Portanto, criou-se um lugar de diálogo, diversidade e tecnologia para apoiar, incentivar e inspirar inovação.



Criou-seu um lugar – fruto do sonho, arrojo e visão de futuro do prefeito Paulo Serra – que será, portanto, demonstração do impacto positivo da formação de servidores e gestores públicos baseada em fatos e evidências para a construção de programas e projetos governamentais eficazes colocando Santo André na vanguarda do desenvolvimento social-econômico deste século. E qual será o segredo? Creio que ousadia de deixar marcas no caminho.



Thiago Rocha é historiador, gestor público, líder público da Raps e Fundação Lemann e diretor executivo da Escola de Governo do Executivo andreense.<EM>



PALAVRA DO LEITOR

Toyota – 1

Infelizmente mais uma empresa que se vai do (Grande) ABC (Toyota anuncia saída de São Bernardo). E ainda tem gente que fala que a economia vai bem. Parabéns a estes analfabetos!

Reginaldo Guarnieri

do Facebook



Toyota – 2

Culpa do prefeito! Não vem com o papinho de que é culpa do governo federal, não! Até porque, a empresa não está saindo do País e muito menos do Estado de São Paulo.<EM>

Ezequiel Santos

do Facebook



Toyota – 3

Segundo o prefeito, São Bernardo é a melhor cidade do País para empresas. Imagina a pior.

Carlos Augusto II

do Facebook



Se eleito... – 1

Neste ponto ele tem razão, e não é só na política, mas em todos os órgãos públicos (Lula diz que, se eleito, vai tirar 8.000 militares comissionados). Comissionados ganham cinco vezes mais que concursados e ainda ficam com os cargos de chefia. São afilhados políticos.

Patrícia Alves

do Instagram



Se eleito... – 2

Esse Lula é o salvador da Pátria. Os bandidos apoiadores de Bolsonaro estão em desespero.

Marcos Carvalho

do Facebook



Se eleito... – 3

Só vai mudar as pessoas que lá estão, como fez antes como presidente. Só não vê quem não quer. A política deveria ser para todos, independentemente de partido.

Denis Souza

do Instagram



Se eleito... – 4

Vai tirar os milicianos ‘patriota$’ comissionados e colocar a turma que entrega panfletos. Pessoal, só vão mudar os bandidos, a conta a ser paga será igual.

Eduardo Gomes

do Facebook



Pet solidariedade

Sobre o Artigo da senhora Wilma Maria Moraes, presidente-fundadora do Instituto Ipes (Opinião, dia 4), gostaria de parabenizá-la e agradecê-la, e a todos os envolvidos nessas ações promovidas em Santo André, como a arrecadação de enxoval pet para os animais que esperam adoção, e principalmente pelo projeto Educação Pet em escola do ensino fundamental, que ensinará crianças sobre o universo pet. Infelizmente muitos adotam, ou pior, compram animais, e os tratam de forma cruel, deixando chorar sozinhos no quintal, privando-os da convivência com seus pares e com a família, como se fosse normal oferecer a eles vida miserável, apartados das rotinas da casa porque, pasmem, o pet faz xixi e cocô, e soltam pelos. Privam os mesmos de banhos, boa alimentação e atendimento veterinário, deixando-os sofrer impiedosamente. Ora, se não têm paciência de tentar ensinar e se adequar a nova rotina que inclua os pets no convívio familiar, não devem adotar. E nem sempre nas entrevistas de adoção é possível detectar que o pet não será tratado como deve ser. A educação é fundamental. Desejo que esse projeto se estenda para todas as escolas. Sandra Maria Martinello

Santo André



Faltam peças

GM e Mercedes paradas (Mercedes põe 5.000 em férias por falta de peças; Scania e GM também param)? Ué? Não era só dar o golpe e tirar os direitos dos trabalhadores que tudo ia melhorar? Não era rezar para o ‘deus-pato’ da Fiesp e protestar na Paulista? Não era eleger o genocida que estava tudo certo? Não era a parte da imprensa golpista apoiar essa corja que ia ficar tudo maravilhoso? Parabéns ao gado envolvido!

Mauricio Vlamir Silva Ferreira

do Facebook



À falência

Todo mundo já ouviu as frases ‘dormindo com o inimigo’, ‘deu sopa para o azar’, ‘deixou criar asa’, que, assim como muitas outras, transmitem o que só atrasa a vida das pessoas e, principalmente, de uma nação. Portanto, em ano de eleições, está na hora de as autoridades que desejam a ordem e o progresso da Nação acordarem para a realidade e agir com pulso firme e determinação, antes que o País vá à bancarrota. Porque, depois que se perde a bússola, fica muito difícil encontrar o rumo.

Sérgio Antônio Ambrósio

Mauá