Santo André realiza edição do Moeda Pet no Pq.da Criança

Thaina Lana



05/04/2022 | 22:52



Santo André realiza sábado edição especial do Moeda Pet, como parte das comemorações do aniversário da cidade. O programa troca um quilo de garrafas PET por um quilo de ração para cães ou gatos e será realizado em sistema drive-thru, das 9h às 13h. O local escolhido é o Parque Regional da Criança – Palhaço Estremilique, que fica na Avenida Itamarati, 536, no Parque Jaçatuba.

Cada quilo de garrafas plásticas equivale a 36 garrafas de 600 ml, 26 garrafas de 1 litro ou 20 garrafas de 2 litros. O material deve estar limpo e seco. As garrafas são trocadas por um quilo de ração. Quem participa pode levar até três quilos de ração para casa ou pode fazer a doação no local, para que seja destinada às ONGs cadastradas.

Dia 30 de abril, finalizando o mês de aniversário de Santo André, haverá a edição tradicional do Moeda Pet na entrada principal do Parque Central, das 9h às 13h. Nos dois dias, em caso de chuva, o evento será cancelado.

O material reciclável arrecadado com as trocas é remetido para as cooperativas localizadas no Aterro Municipal de Santo André e vendido, beneficiando as famílias cooperadas, promovendo a reciclagem, geração de renda, além do ganho ambiental e social.

O programa é uma ação do Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Santo André, com apoio do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal da Secretaria de Meio Ambiente. A iniciativa tem apoio do Departamento de Vigilância à Saúde, do Banco de Rações e do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André).