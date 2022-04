São Bernardo reduz de 217 para dez os leitos exclusivos para Covid

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



06/04/2022 | 00:01



São Bernardo vai desmobilizar 207 dos 217 leitos que estavam separados na rede pública para atendimento exclusivo de pacientes infectados pelo coronavírus. A decisão foi tomada pela Secretaria de Saúde depois de o município ter alcançado, ontem, oito dias sem receber novos pacientes em razão da Covid.

Com a reorganização, os pacientes com Covid que necessitarem de hospitalização serão acolhidos no Hospital Anchieta, que vai manter os únicos dez leitos exclusivos na rede de saúde do município, sendo cinco de enfermaria e cinco de UTI (Unidade de Terapia Intensiva). As outras vagas de internação serão destinadas para as outras patologias.

São Bernardo, que no auge da pandemia chegou a ter 479 pessoas internadas na rede municipal, registrou ontem apenas quatro acamados, sendo dois em enfermarias e dois em UTIs.

De acordo com dados da plataforma SP Covid Info Tracker, a redução no número de internações é sentida em todas as cidades do Grande ABC. Ontem, 79 pessoas estavam acamadas em razão da Covid na região, sendo 45 em enfermarias e 34 em UTIs. Como comparação, há um mês, ou seja, no início de março, eram 204 pacientes internados pela doença, sendo 109 em vagas de enfermarias e 95 de emergência, redução de 61,3% no número total de acamados.

A vacinação é apontada pelos especialistas como a razão da diminuição dos números. Levando em consideração apenas os moradores do Grande ABC com 5 anos ou mais, 96,2% já receberam a primeira dose, 88,6% estão com o esquema vacinal completo e 56,6% foram contemplados com o reforço.