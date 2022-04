Poupatempo de Ribeirão será inaugurado no sábado

Carolina Helena

Especial para o Diário



06/04/2022 | 00:01



Ribeirão Pires vai ganhar no sábado unidade do Poupatempo. O equipamento, que fica no prédio da Ciretran (Circunscrição Regional de Trânsito), na Rua Primeiro de Maio, 65, estava funcionando em fase de teste desde 16 de março e será oficialmente aberto para a população. A cerimônia vai contar com o governador Rodrigo Garcia (PSDB), que fará a segunda visita à região desde que tomou posse, na quinta-feira. O local tem capacidade para realizar até 300 atendimentos por dia, teve investimento de R$ 200 mil pelo Estado e consumiu mais R$ 308 mil dos cofres municipais.

De acordo com a Prodesp (Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo), responsável pela administração das unidade do Poupatempo, no período de testes até ontem foram realizados 405 atendimentos presenciais e outros 369 pelos canais eletrônicos. Nesta primeira fase, o serviço mais procurado na unidade foi a solicitação de RG (Registro Geral), com 191 atendimentos.

“Na unidade, que conta com sete funcionário, são oferecidos serviços que dependem da presença do cidadão para serem concluídos, como a solicitação de RG, primeira via e alteração de dados cadastrais da CNH (Carteira Nacional de Habilitação), mudança na característica ou transferência interestadual de veículo, intenção de matrícula escolar, investigação e reconhecimento de paternidade”, disse a Prodesp. “As demais opções estão disponíveis on-line e podem ser realizadas sem precisar sair de casa. Atualmente, são quase 200 serviços nos canais eletrônicos, que incluem renovação de CNH, licenciamento de veículos, consulta de IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores), Carteira de Trabalho, seguro-desemprego, entre outros”, acrescentou a empresa.

O prédio da Ciretran de Ribeirão Pires foi totalmente remodelado para receber o equipamento. “Com o Poupatempo, os ribeirão-pirenses não vão mais precisar se deslocar a outros municípios para emitir documentos ou resolver pendências com órgãos públicos. Agora, o morador da cidade poderá resolver tudo por aqui. É mais comodidade e dignidade para nossa população”, comentou o prefeito Clóvis Volpi (PL). “Trata-se de mais um avanço administrativo que proporcionará mais comodidade à nossa população”, acrescentou o chefe do Executivo.

APROVADO

A equipe de reportagem do Diário esteve ontem no Poupatempo, que tinha movimento tranquilo. O empresário Peterson Custódio, 41 anos, avaliou que ter uma unidade no município beneficia todos os moradores. “É ótimo ter um Poupatempo aqui. Não preciso me deslocar para outra cidade. Geralmente eu precisava ir para Mauá ou São Bernardo. Então, isso é muito bom pela proximidade. Muitos moradores não têm condições de ficar saindo de Ribeirão Pires”, comentou Peterson.

Fernanda Santos, 35, gestora financeira de oficina automobilística, acredita que o equipamento facilitou a vida dos munícipes. “É muito bom ter um Poupatempo aqui, para não ter que se locomover para Mauá. É bem mais fácil, mesmo que não tenha todos os serviços disponíveis”, comentou ela, que procurou o local para resolver pendência com o Ministério da Fazenda.