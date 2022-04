Nicholas Santos se garante no 6° mundial seguido e revezamentos são definidos

05/04/2022 | 22:20



O segundo dia de competições no Troféu Brasil de Natação, no Parque Aquático Maria Lenk, no Rio, ficou marcado pela classificação de Nicholas Santos para seu sexto mundial seguido e para a definição dos revezamentos 4 x 200 livre que vão defender o País em Budapeste, capital da Hungria.

"É muito gratificante chegar a essa altura da carreira e ainda estar competitivo e rápido. Difícil pensar lá quando comecei, mas, com certeza, não imaginava disputar títulos internacionais nesta altura do 'campeonato'. Me deixa muito feliz e orgulhoso do que venho fazendo há alguns anos", afirmou Nicholas Santos, de 42 anos.

O nadador que representa a Unisanta se garantiu no Mundial ao completar os 50m borboleta com o tempo de 22s73. Nicholas é vice-campeão da prova em piscina longa e campeão e recordista mundial em piscina curta, e vai a Budapeste novamente sonhando em brigar pelo cobiçado ouro.

Nos revezamentos, destaque para Fernando Scheffer e Stephanie Balduccini. Medalhista olímpico em Tóquio, o nadador já estava garantido e mesmo assim nadou abaixo do índice da prova (1m47s06). Ele completou os 200m livre com 1m46s18.

"Muito feliz com meu tempo. Já estava classificado para esta prova, mas foi muito bom ver a disputa com esses caras lado a lado. A cada ciclo vemos uma renovação na seleção e, hoje, estou muito feliz com o fato do Vinicius ter chegado ao revezamento", falou Scheffer. Vinicius Assunção, Breno Correia e Murilo Sartori vão compor o time que brigará por uma medalha no Mundial.

Já Stephanie, de somente 17 anos, novamente dominou a prova dos 200 m livre. Se garantiu com 1m57s77. A medalhista de ouro no Troféu Brasil terá Giovanna Diamante, Aline Rodrigues e Maria Paula Heitmann a seu lado no Mundial.

"Estou muito emocionada. É um momento muito importante da minha vida. É uma competição muito especial para mim e conseguir essa classificação coroa um grande trabalho do meu treinador, a quem dedico esse título", disse Stephanie.