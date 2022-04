São Paulo se reapresenta após vice e define planos para estreia na Sul-Americana

05/04/2022 | 20:22



Depois de ficar com o vice-campeonato paulista ao ser goleado pelo Palmeiras no Allianz Parque, o São Paulo se reapresentou nesta terça-feira e iniciou a preparação para enfrentar o Ayacucho, na estreia da Sul-Americana, marcada para as 21h30 de quinta-feira, em Cusco, no Peru. Como o resultado da decisão estadual frustrou as altas expectativas construídas com a vitória por 3 a 1 no jogo de ida, no Morumbi, o técnico Rogério Ceni deve focar os poucos trabalhos da semana na correção dos erros observados no último domingo.

A maior preocupação do momento, contudo, é preservar o elenco após a sequência desgastante da reta final do Paulistão. Ceni deu indícios de que pode usar o jogo do torneio continental para descansar atletas que vinham atuando como titulares e dar oportunidade para outros menos utilizados.

Nikão e Patrick, por exemplo, podem começar jogando no Peru. O treinador também pode aproveitar para ceder novas chances a nomes mais experientes, como o zagueiro Miranda, titular constante durante a temporada passada, mas tratado como quarta opção da defesa nos primeiros meses deste ano.

No treinamento desta terça, os jogadores que atuaram no clássico fizeram apenas um trabalho mais leve com a bola. Já os outros atletas participaram de um coletivo sob o comando de Ceni, antes de um trabalho focado em finalizações. O meia Gabriel Sara, ainda se recuperando de uma entorse no tornozelo direito, não participou das atividades.

O grupo viaja para Lima na quarta-feira, após um último treinamento no CT da Barra Funda, durante a parte da manhã, e passará a noite na capital peruana. A viagem para Cusco será realizada apenas na quinta, horas antes do confronto, estratégia adotada pelo clube para reduzir o desgaste dos atletas diante da altitude da cidade.