Sindicato afirma que decisão da Toyota é “irresponsável”

Beatriz Mirelle



05/04/2022 | 18:11



A direção do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC criticou a decisão da Toyota em transferir a operação industrial de São Bernardo para o interior do estado. A instituição alegou que o fechamento da planta no Grande ABC é irresponsável, sem motivos plausíveis e afeta cerca de 580 trabalhadores. Em novembro, a Toyota garantiu permanência da fábrica na região pelos próximos três anos.

O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Moisés Selerges, reforçou que a Toyota não comentou em nenhum momento sobre a transferência. “Nunca comentaram que a fábrica não estaria trazendo resultados. Disseram até que São Bernardo era um ponto estratégico. Não é uma empresa que está passando por dificuldades financeiras, por exemplo.”

A assessoria do Sindicato ressalta que, em novembro de 2021, a Toyota comunicou que a unidade era lucrativa e produtiva. Afirmou também que os produtos atuais garantiriam a permanência da fábrica pelos próximos três anos. “Recentemente, fiz uma visita na Toyota e cobrei a questão dos investimentos que eles tanto falavam. O retorno foi que essa discussão seria discutida.”

A mudança foi anunciada hoje e será feita de forma gradual a partir de dezembro de 2022 com conclusão prevista para novembro de 2023. Em nota, a Toyota pontua que “prevê manutenção de emprego, ou seja, será oferecida oportunidade a 100% dos colaboradores que hoje trabalham na operação do ABC paulista”.