EXCLUSIVO: Presidente da Toyota diz que empresa dará suporte aos funcionários

Nilton Valentim



05/04/2022 | 19:00



O presidente da Toyota do Brasil, Rafael Chang, em entrevista exclusiva ao Diário, revelou que se reuniu com os trabalhadores da fábrica de São Bernardo para informá-los da decisão da empresa de fechar a unidade. “A primeira coisa que fizemos, por respeito a todos os funcionários, foi anunciar com antecedência (o fechamento) e colocamos os prazos e todo o suporte que vamos dar para a realocação nas cidades onde operamos, Sorocaba, Porto Feliz e Indaiatuba”, declarou Chang.

No ano passado, a unidade produziu 1,4 milhão de peças para os modelos que são feitos nas plantas de Indaiatuba, Sorocaba, Argentina e Estados Unidos. Chang ressaltou que todos os 550 postos de trabalho serão mantidos.

A primeira unidade fabril da marca fora do Japão começou a funcionar em São Bernardo em 1962. “É a nossa primeira fábrica no Brasil e faz parte do crescimento que temos aqui no Brasil. O que buscamos sempre é aumentar a nossa efetividade e sobretudo a sustentabilidade de nossa operação. E uma das razões é encontrar a sinergia entre todas as nossas operações. Mas, essa sustentabilidade é para para os nossos mais de 5.000 funcionários, incluindo os de São Bernardo. Estamos preservando 100% dos empregos dos nossos funcionários que trabalham em São Bernardo”, afirmou Chang.

