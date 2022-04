'Meu coração quase parou', diz irmão de Rodrigo Mussi sobre tentativa de golpe

05/04/2022 | 18:47



Irmão do ex-BBB Rodrigo Mussi, Diogo Mussi divulgou me suas redes sociais na tarde desta terça-feira, 5, uma tentativa de golpe que recebeu. Se passando por um médico do Hospital das Clínicas, onde Rodrigo está internado e recebendo os devidos tratamentos, um golpista viu a oportunidade de tentar tirar dinheiro da família.

"Tentaram se passar por um médio do HC. Me pediu R$ 7 mil para que meu irmão tivesse remédios que não possuem no HC. O pior é se passar por um médico do HC, dando informação sobre a gravidade do estado de saúde do Rod. Meu coração quase parou. Já passei tudo para a polícia", escreveu Diogo Mussi nos Stories.

A pessoa que tentou se passar pelo médico do Hospital das Clínicas, provavelmente usou foto de outra pessoa, mas Diogo quis deixar essa informação clara em um outro story: "Pessoal, só uma observação importante, apesar de muita gente já saber, o golpista não é a pessoa da foto. Provavelmente, pegou a foto de algum lugar. Se alguém conhecer a pessoa da foto, por favor, avise".