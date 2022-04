Pancadaria em escola de São Bernardo causa afastamento de alunos; veja vídeo

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



05/04/2022 | 17:58



Uma pancadaria generalizada entre alunos aconteceu no fim do mês de fevereiro durante intervalo na Escola Estadual Francisco Prestes Maia, em São Bernardo. O vídeo, que só foi divulgado hoje, mostra a briga entre grupo de cerca de 20 estudantes agredindo outros três adolescentes. Por falta de segurança, dois alunos que foram agredidos na confusão não frequentam a escola há 43 dias - período da briga.

Preocupadas, as famílias dos adolescentes entraram em contato com o conselho tutelar da cidade para tentar tranferência dos estudantes para outra instituição de ensino, porém até o momento as únicas vagas disponíveis estão localizadas em uma escola que fica próxima a residência dos agressores, conforme relatou a mãe de um dos alunos, Vanessa (o Diário utilizará nome fictício por questão de segurança).

"Meu filho voltou com hematomas pelo corpo e diversos galos na cabeça sem nenhum suporte da escola, simplesmente mandaram ele embora todo machucado. Todo esse tempo estamos procurando vaga em outras escolas da região e até o momento só dizem que não tem nada. Enquanto isso meu filho perde todos os dias conteúdo escolar. Tenho medo de mandar meu filho de novo para escola", descreveu Vanessa.

Procurada pelo Diário, a Seduc (Secretaria de Educação do Estado) informou, por meio de nota, que repudia todo e qualquer ato violento dentro e fora das escolas e que no dia 22 de fevereiro aconteceu uma reunião com a rede protetiva: Polícia Militar, Conselho Tutelar, Diretoria de Ensino e representantes do Grêmio Estudantil, para alinhar estratégias de convívio e segurança dentro das escolas da região. A pasta ainda pontuou que a direção da unidade chamou os responsáveis e alunos para uma conversa de mediação e orientações das providências que preservem o direito à Educação.

O caso foi registrado na Plataforma Conviva SP - Placon, sistema utilizado para acompanhamento de registro de ocorrências escolares na rede estadual de ensino.

Sobre a transferência dos estudantes, a secretaria pontuou que "os alunos estão matriculados em escolas que ficam a menos de 2 km de suas residências. A Diretoria de Ensino de São Bernardo se colocou à disposição para atender as mães e realocar os alunos em escolas com vagas disponíveis", finalizou o comunicado.