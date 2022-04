Baterista do Sepultura quebra a perna em show nos EUA; integrante do Angra assume

05/04/2022 | 18:28



Um tremendo contratempo pegou a banda Sepultura no contrapé. Em um dos shows, que ocorreu no sábado, 2, de sua turnê pelos Estados Unidos, o baterista Eloy Casagrande quebrou a perna direita e não conseguirá acompanhar seu grupo por mais apresentações. Quem assume as baquetas em seu lugar será Bruno Valverde, do Angra, que acompanhará o grupo que realiza a turnê de seu álbum Quadra, lançado em 2020.

Em sua conta do Instagram, Casagrande comentou o ocorrido. "É com profunda tristeza que venho anunciar que infelizmente quebrei a minha perna direita. Ontem, no show de El Paso, durante o intervalo entre as músicas eu acabei caindo do palco e fraturando a tíbia e a fíbula. Estou voltando para o Brasil para começar a recuperação. A gente se vê em breve! Nos próximos shows serei substituído pelo meu amigo e incrível baterista, Bruno Valverde . Mais notícias em breve. Peço seu apoio neste momento."

O Sepultura também emitiu comunicado por meio de suas redes sociais.

"Sepulnation, más notícias! Eloy Casagrande machucou gravemente a perna, o que o obriga a deixar a turnê e ir para casa para fazer o tratamento adequado e estar perto de sua família. Por favor, desejem a ele tudo de bom e uma rápida recuperação!! Tivemos a sorte de Bruno Valverde (Angra) poder substituir o Eloy nos últimos três shows da turnê norte-americana.Infelizmente, precisamos cancelar o show que faríamos hoje à noite. O show ainda vai rolar com Sacred Reich, Crowbar e Art of Shock. Continuaremos a tour nesta quarta-feira em San Diego, esperamos vê-los lá!"

O Sepultura, formado por Eloy Casagrande (bateria), Derrick Green (vocal), Paulo Júnior (baixo) e Andreas Kisser (guitarra), fará novo show da turnê pelos EUA nesta terça, 5, em Phoenix, na quarta, 6, em San Diego. Em junho, a turnê Quadra chega à Europa.