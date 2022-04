Rihanna entra para a lista de novos bilionários da Forbes

05/04/2022 | 17:32



A cantora Rihanna passou a integrar oficialmente a lista de bilionários da Forbes. Segundo o ranking publicado nesta terça-feira, 5, a artista tem uma fortuna avaliada em US$ 1,7 bilhão - quase R$ 8 bilhões na cotação atual - e enriqueceu com a criação de sua marca de cosméticos, Fenty Beauty, e a de lingerie, Savage X Fenty.

Com a entrada de Rihanna, essa é a primeira vez que Barbados aparece com uma bilionária na lista, já que a cantora nasceu e cresceu no país antes de se mudar para os Estados Unidos.

A artista integra a lista dos 236 novos bilionários do mundo, sendo apenas 33 mulheres. Além dela, Peter Jackson, diretor de O Senhor dos Anéis, também é um dos recém-chegados que fazem parte da indústria do entretenimento.

O ranking é liderado por Elon Musk, dono da Tesla e da SpaceX, cujo patrimônio é estimado em US$ 219 bilhões.