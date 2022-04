Ribeirão Pires inaugura Poupatempo no sábado

DaRedação



A unidade do Poupatempo Ribeirão Pires será inaugurada no próximo sábado, dia 9. O evento acontece a partir das 10h30 e terá a presença do governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia.

O equipamento está localizado na rua Primeiro de Maio, 65, no antigo prédio do Ciretran. O local foi todo remodelado para receber a unidade, que vai oferecer uma série de serviços aos usuários, como emissão de CNH, RG, Detran, entre outros.

“Trata-se de mais um avanço administrativo que proporcionará mais comodidade à nossa população. Com a viabilização do Poupatempo, os moradores da Estância não precisarão mais se deslocar aos municípios vizinhos para emitir documentos, renovar CNH e resolver outras pendências”, observa o prefeito da Estância, Clovis Volpi.