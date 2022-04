Então é Carnaval! 'De novo'?

Rodermil Pizo



05/04/2022 | 17:13



O brasileiro tem um jeito todo especial de burlar, manobrar e redefinir orientações. Com o jeitinho de sempre, o Carnaval que deveria ter sido cancelado, pela crise na saúde, na verdade se transformou em dois feriados prolongados.



No primeiro feriado de fevereiro/março, cujos desfiles e blocos foram proibidos, pelo menos oficialmente, em todos os lugares se viam festas, shows, bailes e todo tipo de aglomeração que são oriundas do Carnaval.



O curioso é que os brasilis conseguiram, por força e benefício do decreto, transformar a data festiva da carne em duas etapas, sendo uma para praia e outra na rua. Tiradentes perdeu espaço para escolas de samba e trios elétricos.



O sonho de termos dois carnavais se consolidou. Aqui não se perde nada, tudo se transforma, e, em se tratando de feriados, se multiplica.



Justamente em abril, quando a economia demonstra um pouco de fôlego extra, com as máscaras caindo, e não estamos falando metaforicamente, o dólar, por enquanto, está sem energia para permanecer acima dos R$ 5 reais e o comércio nota gradativamente o retorno dos clientes nas ruas. Tudo sinalizando para um segundo trimestre com esperança renovada, uma vez que o primeiro foi desastroso. Mesmo com as correntes favoráveis, iremos parar de novo por quatro dias para festejarmos.



Voltamos aos antigos e costumeiros hábitos, amarmos o feriado prolongado, sem perceber o quanto ele impacta o conjunto da obra econômica.



Para o turismo, os feriados de emenda são perfeitos, ajudam na taxa de ocupação das hospedagens e ainda movimentam o comércio de bares e restaurantes, beneficiam parques e ambulantes, lotam os aeroportos, ops, os aeroportos não, se depender do valor das passagens aéreas.



E eu aqui achando que o povo estivesse preocupado com assuntos importantes, como o lockdown chinês novamente; com a eleição presidencial brasileira em que já se desenha o caos, mesmo antes de começarem as campanhas oficiais; com a guerra entre Rússia e Ucrânia; a disparada do valor do combustível ou até mesmo com as superficialidades do sexo do morador em situação de rua; com o tapa do Will Smith na premiação do Oscar ou remake de Pantanal.



Ledo engano...



Então, se não tem cura, curado está... Alalaô (bis).



Rodermil Pizzo é doutorando em Comunicação, mestre em Hospitalidade e colunista do Diário, da BandFMBrasil e do Diário Mineiro.