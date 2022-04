Ford testa semáforos que “conversam” com carros; veja vídeo

Da Redação

A Ford está testando na Europa tecnologia de semáforos conectados que pode dar sinal verde, automaticamente, para a passagem de ambulâncias, veículos de bombeiros e da polícia. Assista ao vídeo abaixo.

Além de agilizar o atendimento em situações de emergência e evitar acidentes quando esses veículos passam no sinal vermelho, salvando vidas, o sistema de semáforos conectados pode reduzir os congestionamentos. Ele informa aos veículos próximos o tempo de abertura e fechamento dos faroletes.

O teste com semáforos conectados faz parte de um projeto mais amplo, que estuda a comunicação de veículos automatizados com a infraestrutura de rodovias, áreas urbanas e rurais, para melhorar a segurança e a experiência de direção.

A Ford testou a tecnologia de semáforos conectados em Aachen, na Alemanha, usando uma estrada com oito faróis consecutivos e dois trechos com três faroletes seguidos nos arredores da cidade, montados pelos parceiros do projeto.

O veículo de teste, um Ford Kuga híbrido, foi equipado com sistema de comunicação com a infraestrutura e um software protótipo. O modelo atua tanto como ambulância como veículo de passageiros, em diferentes cenários.

Para simular um atendimento de emergência, o veículo solicitava aos semáforos conectados para acender a luz verde. Assim que o veículo passava pelos cruzamentos, os faróis voltavam ao funcionamento normal.

Nos testes de uso diário, o veículo recebia dos semáforos as informações sobre os tempos de sinal verde/vermelho e adaptava a sua velocidade por meio do piloto automático adaptativo.

Quando o semáforo estava vermelho, o veículo reduzia a velocidade bem antes (de 50 km/h para 30 km/h, por exemplo) para chegar ao cruzamento com sinal verde. A tecnologia ajuda também a evitar frenagens bruscas e o tempo parado nos sinais, melhorando o fluxo do trânsito.

A comunicação entre os veículos e semáforos é feita pela tecnologia C-V2X (comunicação do veículo-com-tudo pelo celular), plataforma unificada que conecta os veículos com a infraestrutura da estrada, outros veículos e usuários da via.

Os testes foram realizados de janeiro de 2020 até março deste ano, como parte do projeto Corredor da Nova Mobilidade Aachen-Düsseldorf, financiado pelo governo federal alemão e apoiado pela Universidade de Aachen, pela Vodafone e pela cidade de Aachen.

“Em uma situação de emergência, a última coisa que alguém quer é que os socorristas fiquem parados esperando o sinal abrir”, diz Martin Sommer, engenheiro de pesquisa de Direção Automatizada da Ford Europa. “A troca de dados entre carros, veículos de emergência e semáforos em tempo real ajuda a salvar vidas e também reduz os tempos de parada e as emissões de CO2.”