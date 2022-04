VPN Pro chega ao Opera Browser para Android

Da Redação

Cinco anos atrás, o Opera se tornou o primeiro grande navegador a oferecer um serviço VPN gratuito integrado ao próprio browser. Hoje (5), o browser expande isso com o serviço de assinatura VPN Pro –Rede Privada Virtual premium, que pode ser usada sem a necessidade de instalar um novo aplicativo.

O serviço VPN Pro oferece aos usuários do Opera segurança e privacidade adicionais para os navegadores da empresa voltados a dispositivos Android. Além do VPN pago, o navegador também tem VPN gratuito, bloqueador de anúncios e proteção contra rastreamento online.

Android com Opera VPN Pro

Os aplicativos de VPN autônomos exigem que os usuários executem etapas adicionais para instalação, registrar uma conta e assim por diante. O objetivo do Opera foi manter a segurança online simples.

Com o Opera VPN Pro, os usuários podem se inscrever facilmente usando as suas contas de sincronização, sem a necessidade de baixar outro aplicativo ou criar outra conta. Tudo está integrado.

O VPN Pro oferece segurança aprimorada, podendo proteger até 6 dispositivos Android diferentes em uma assinatura. Os dados do usuário permanecem mais seguros graças a uma parede de criptografia de última geração, independentemente do aplicativo usado.

Assim como a VPN gratuita do Opera, o VPN Pro é um serviço sem registro. Ele oferece acesso a mais de 3.000 servidores de rede privada em mais de 30 locais virtuais em todo o mundo, permitindo que os usuários transmitam vídeos, baixem arquivos e naveguem na web com segurança por meio de uma conexão VPN rápida e largura de banda ilimitada para os seus dispositivos Android.

Não há necessidade de sacrificar a velocidade para melhorar a segurança, pois o VPN Pro dá acesso a servidores de alta velocidade, para que os usuários possam navegar mais rápido do que nunca.

Além disso, os usuários podem executar no modo de economia de dados junto com o VPN Pro para garantir que nunca exagerem no uso de dados. As opções de preços beta antecipados variam de R$ 13,99 no plano mensal, a R$ 27,99 no plano trimestral de proteção VPN.

Proteção de privacidade está entre as principais prioridades

Em casa e em redes wi-fi públicas, sites e anúncios tentam identificar usuários e monitorar as suas atividades online. De acordo com uma pesquisa da Opera Brand realizada em dezembro de 2021, a proteção da privacidade está aumentando a sua importância como recurso de um navegador para os usuários de Internet móvel, como resultado das crescentes preocupações com segurança.

Segundo o estudo, 46% dos entrevistados na Alemanha o classificaram como um dos três recursos mais importantes do navegador, enquanto 20% dos usuários preferem assinar serviços VPN. Cerca da metade dos entrevistados (48%) no Reino Unido o classificaram como um dos três recursos mais importantes do navegador, enquanto 25% dos usuários preferem assinar serviços VPN.

Já 57% dos entrevistados nos Estados Unidos o classificaram como um dos três recursos mais importantes do navegador, enquanto 20% o classificaram como o primeiro. Além disso, cerca de 40% dos usuários preferem assinar serviços VPN. Na França, 37% dos entrevistados o classificaram como um dos três recursos mais importantes do navegador, enquanto 17% dos usuários preferem assinar serviços VPN.

Ainda na pesquisa, 40% dos entrevistados na Polônia o classificaram como um dos três recursos mais importantes do navegador, enquanto 26% dos usuários preferem assinar serviços VPN. Na Espanha, 39% dos entrevistados o classificaram como um dos três recursos mais importantes do navegador, enquanto 16% dos usuários preferem assinar serviços VPN.

Proteção em todo o dispositivo com VPN Pro

O VPN Pro pode ser usado no Android 6.0 e em versões superiores, instalando o Opera para Android Beta, versão 68.2. Para melhorar a segurança do dispositivo, os usuários podem assinar o Opera VPN Pro diretamente no Opera Browser no Android, seguindo 5 passos simples:

baixando a última versão do Opera para Android beta,

atualizando para o VPN Pro no menu,

escolhendo o tipo de assinatura,

seguindo as etapas de pagamento pela Google Play Store

e desfrutando assim de uma conexão perfeita e protegida com a Web.

O VPN Pro está atualmente disponível para usuários na maioria dos mercados em todo o mundo. Há um período de teste gratuito de 7 dias e uma garantia de reembolso de 30 dias. As opções de preços beta antecipados variam de R$ 13,99 no plano mensal, a R$ 27,99 com assinatura de 3 meses para proteção VPN.