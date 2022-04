Corinthians lança app Universo SCCP, que terá jogos e conteúdo interativo

Da Redação

Do 33Giga



05/04/2022 | 15:55



O Sport Club Corinthians Paulista anunciou hoje (5) o lançamento do aplicativo Universo SCCP. O app já está disponível para download gratuito nas lojas de aplicativos Android e do iOS. A plataforma nasce com o objetivo de concentrar em um local toda a experiência digital relacionada ao Time do Povo.

De acordo com o clube, os mais de 35 milhões de torcedores do time terão acesso, no Universo SCCP, a:

notícias,

conteúdo em vídeo e áudio,

transmissões exclusivas de jogos,

quizzes,

espaço para palpites,

escalação e estatísticas do elenco do futebol masculino profissional,

agenda de jogos,

integração com o Twitter do clube,

ranking dos torcedores,

pontuação que no futuro dará direito a resgates.

Em evolução contínua, em suas próximas versões o Universo SCCP trará conteúdos exclusivos, tais como:

séries sobre as modalidades esportivas do clube

transmissões ao vivo de treinos e jogos,

integração com o Fiel Torcedor e com plataformas dos patrocinadores

e parceiros do Corinthians.

Também será no Universo SCCP que a torcida poderá ver em primeira mão os vídeos de bastidores e de melhores momentos dos jogos do Timão.

De forma gradativa, todo o ecossistema digital construído pelo Corinthians será integrado no Universo SCCP. O nome da plataforma foi escolhido via enquete no Twitter, em janeiro deste ano.

Parceria com a OneFan

O Universo SCCP é resultado de uma idealização do Corinthians que contou, para sua execução, com a parceria da OneFan, sportstech criada para potencializar a relação dos torcedores e fãs com os clubes através de tecnologia e inteligência. Criada pela Sportheca em 2020, hoje a OneFan tem como sócio o Grupo SBF (Centauro, Fisia/Nike no Brasil e NWB).