Corinthians. Barcelona. E o gol de Adnan. A maior taça do Parque São Jorge. Pelé, Garrincha e o menino “Turco”.

Acontecia no meio do campo

Depoimento: Adnan Abou Rizk.

Em 1969 o Corinthians excursionou pelos Estados Unidos e Espanha. Houve um quadrangular em Málaga. Na final, o Corinthians perdia por 1 a 0 do Barcelona. Marquei o gol de empate e o Benê o da vitória: 2 a 1 e a conquista da Taça Costa del Sol, o maior troféu da galeria corintiana. A taça é tão pesada que é preciso uns seis pra carregar.

Naquela época eram comuns as excursões, torneios internacionais. O Santos de Pelé era disputadíssimo. A gente ganhava 100, o Santos 1.000.

Viajei bastante e posso falar: o Pelé foi muito importante para o País. Joguei várias vezes contra ele. E ele era terrível. Ele tinha o preparo físico dos jogadores de hoje. Um corpo atlético exemplar.

Uma vez o Pelé me deu uma cotovelada no Morumbi num Corinthians e Santos. Depois fomos dar uma entrevista no programa do Bolinha. O Pelé cantou com o Silvio Caldas. Ele é um cara que nasceu para o futebol. E tem tudo: boa gente e maldoso com quem era maldoso. Quando alguém dava uma entrada desleal, como o Luiz Carlos fez certa vez, ele respondia:

- Olha, quando eu der, é uma só.

Uma vez passei a bola entre as pernas dele. Ele me derrubou. Era assim.

Tive a felicidade de treinar com o Garrincha no Corinthians. Que pessoa fantástica! Eu pensava: Garrincha, campeão do mundo em 1962, e eu jogando com ele.

No treino, o Oswaldo Brandão mandava a gente passar a bola pra ele. E o beque não devia dar combate no começo, só depois: pra ver se a gente reabilitava o Garrincha.

- O Turco, vamos embora! – dizia ele.

Me chamavam de “Turco”. Não cheguei a jogar em meu país natal, infelizmente. Íamos, certa vez, excursionar em Israel. Não deu certo...

BOLA PESADA. Tempos do Caçula: a dupla Luiz Américo e Adnan: ao centro, Fheiz, de muitas competições em Ribeirão Pires

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Quinta-feira, 6 de abril de 1972 – Ano 14, edição 1810

MANCHETE – Hanói ataca para conseguir a paz.

EDITORIAL - Agora, veículos vão de trem.

SANTO ANDRÉ – Fiscalização fecha dois drive-in, Corujão e Chamengo.

SÃO CAETANO – Córrego do Moinho já tem galeria. Pista da Avenida Presidente Kennedy será prolongada entre a rua Fernando Ferraria e a avenida Tereza Campanella.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 5 de abril de 1992 – ano 33, edição 8038

ECONOMIA – Mercado informal cresce com recessão. Grande São Paulo ganhou em um ano 41 mil autônomos e mais de 24 mil trabalham sem carteira assinada. Reportagem: Cleide Silva.

No bairro Demarchi, em São Bernardo, incentivados pelo vaivém dos funcionários da Autolatina (VW), 76 barraqueiros oferecem serviço 24 horas de bar e lanchonete. É o “Express-Gabiru”. Fotos: Celso Luiz.

EM 6 DE ABRIL DE...

1887 – Criado o Fundo Escolar, imposto destinado à melhoria da instrução pública em São Paulo.

1902 – Realizada festa esportiva no Velódromo da Consolação, em São Paulo, com várias competições de atletismo e um jogo de “foot-ball” entre 11 amadores paulistas e 11 estrangeiros, em benefício da Liga Contra a Tuberculose e Liga Paulista de “Foot-ball”.

Da Agência Havas: Londres, 5. Santos Dumont partiu hoje para Nova York, tomando passagem no paquete “Deutschland”.

1922 – Comissão comemorativa ao centenário da Independência visitava as indústrias do Estado de São Paulo, entre as quais as do Município de São Bernardo, solicitando adesão ao evento. Mais de 100 indústrias já haviam aderido, entre as quais as de Jundiaí, Campinas, Americana, Sorocaba, Piracicaba e Ribeirão Preto.

1972 – Começa Semana de Estudos Históricos na Escola Américo Brasiliense, em Santo André.

1982 - “A Gaiola” volta a ser apresentada na região. Retrata vida, sonhos e lutas da classe operária. Peça de Andreone e Romeo. Montagem pelo grupo Teatro Debate do ABC. A peça percorreu durante um ano e meio a periferia de São Paulo.

1987 - Fundado o Grupo de Recuperação Antialcoólica e Drogas do Parque Novo Oratório, em Santo André.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Pedra Bela. Fundado em 1869 e elevado a município em 1964, quando se separa de Bragança Paulista.

Pelo Brasil, na Bahia, Boquira; em Pernambuco, Limoeiro; no Maranhão, Rosário; e em Sergipe, Santana do São Francisco.

HOJE

SANTOS DO DIA

Marcelino, doutor da Igreja. Condenado à morte no ano 411 ao se opor ao movimento donatista, do bispo Donato. O bispo defendia que os sacramentos só podiam ser ministrados por santos, não por pecadores, isto é, por gente comum.

Juliana de Liège (Bélgica 1192-1258)

