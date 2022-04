Nova Nissan Frontier chega ao mercado por R$ 230 mil; veja fotos e vídeo

Da Redação

A Nova Nissan Frontier chega ao mercado brasileiro no final do mês de abril. A montadora optou por oferecer preços semelhantes às das versões anteriores – partindo de R$ 230.190 e chegando a R$ 314.590.

Fabricada pela Nissan em Córdoba, Argentina, a Nova Nissan Frontier também ganhou mais pacotes de acabamento. Agora é encontrada em seis versões, sendo três inéditas. Além das configurações S, Attack e XE, disponíveis no modelo anterior, há as novas opções SE, Platinum e a diferenciada PRO-4X.

Estas duas últimas dividem o topo da linha com foco em públicos distintos. Com as novidades, a linha do utilitário oferece opções voltadas para um grupo maior de consumidores: dos que buscam aventura, passando pelos que privilegiam o conforto e, claro, os que querem um veículo para o trabalho.

Nissan Emotional Geometry Design

A Nova Nissan Frontier chega com um desenho que mistura estilo robusto, elegante e imponente, seguindo o conceito global Nissan Emotional Geometry Design. A grade e os faróis com projetor de LED quádruplos em forma de C tornam a frente única e facilmente reconhecível.

A grade segue um estilo “interligado” de design – recurso encontrado da família de picapes Nissan – e cria uma frente poderosa. Na parte traseira, as lanternas traseiras de LED mostram a sofisticação do novo design.

Um destaque extra da linha em termos de design é a nova versão PRO-4X. Seu estilo é voltado para atrair os amantes de aventuras extremas que desejam fugir da rotina diária. Nela, os detalhes reforçam a sua diferenciação e aparecem por dentro e por fora, dos para-lamas exclusivos ao acabamento dos bancos. Até mesmo o logo da Nissan é diferenciado, na cor vermelha.

Créditos: Divulgação / Nissan

A caçamba também mereceu atenção especial. A picape da Nissan agora apresenta combinação de carga útil e volume. Para isso, o compartimento tem uma altura maior em relação a sua antecessora – 25 mm, perto da cabine, e até 50 mm nas laterais, perto da tampa – tendo capacidade para receber até 1.054 litros de carga. E a capacidade é de 1.043 kg.

A área para carga da Nova Nissan Frontier foi desenhada para ser a mais versátil e amigável do segmento. Para o conforto maior na hora de utilizar a caçamba, o para-choque traseiro tem um degrau que facilita o acesso e o uso da caçamba.

Dentro, o espaço tem ganchos com argola móvel em forma de “D” posicionadas na parte inferior, perto do assoalho, que dá mais opções de fixação de cargas dos mais diferentes tamanhos. Cada um deles têm capacidade de carga de até 400 kg.

Há uma tomada de 12V para permitir a conexão de dispositivos eletrônicos de lazer ou de trabalho. Além disso, a tampa do compartimento recebeu dois amortecedores que reduziram o peso na hora de sua abertura, permitindo que se possa manipulá-la com apenas uma mão.

Merece destaque a cabine da nova picape japonesa. Cada versão tem acabamento que inclui diferentes materiais e texturas para os bancos. Na dianteira, segue a tradição da Nissan de serem “Gravidade Zero”. Eles são produzidos tendo como base tecnologia desenvolvida pela NASA para eliminar a fadiga e melhorar o conforto para o condutor.

O painel de instrumentos tem a maior tela TFT do segmento, de 7 polegadas e com imagem de alta qualidade, que disponibiliza uma ampla gama de informações e configurações do veículo. Além dela, a picape ainda conta com uma tela de 8 polegadas para o sistema multimídia no console central. Ela se conecta à smartphones e permite que os usuários ativem recursos convenientes, como streaming de áudio por Bluetooth, reconhecimento de voz e navegação.

A praticidade na vida a bordo, também foi pensada quando a picape foi desenhada. A Nova Nissan Frontier é a única do segmento a ter teto solar e ainda possui ar-condicionado digital de duas zonas, saídas de ar para o banco traseiro e 27 compartimentos para acomodação de diferentes objetos por todo o interior.

Aumentando ainda mais a conveniência, três entradas USB para carregar dispositivos e garantir conectividade contínua estão disponíveis. Uma delas é Tipo C (no console), que pode suportar o carregamento de vários dispositivos. Há ainda duas entradas de 12V para carregar aparelhos na cabine – além da disponível na caçamba.

Tecnologias Inteligentes

A linha da Nova Nissan Frontier tem pacote inovador de tecnologias, que traz vários equipamentos de segurança e conforto incomuns em seu segmento. Eles fazem parte da visão Nissan Intelligent Mobility e tornam este modelo o mais avançado da história da Frontier.

Entre as muitas tecnologias integradas está o conjunto que forma o Nissan Intelligent Safety Shield, um escudo de segurança para o veículo, ajudando a proteger o motorista e os passageiros de riscos potenciais e proporcionando tranquilidade. A integração dessas tecnologias oferece níveis superiores de conforto, segurança e conveniência, permitindo que os clientes se sintam confiantes em usar seu veículo para trabalho e lazer.

Entre esses sistemas está o Alerta Avançado de Colisão Frontal (PFCW), que monitora dois veículos à frente e o veículo diretamente à frente para reduzir o risco de acidentes com vários carros em um eventual engavetamento, por exemplo. Ele atua em conjunto com o Assistente Inteligente de Frenagem (FEB), cuja função é frear o veículo caso o motorista não atue.

Para aumentar a segurança em situações de cansaço ou desatenção, o Alerta Inteligente de Mudança de Faixa (LDW) emite alertas sonoro e visual caso o veículo se aproxime da faixa de sinalização da pista, caso o pisca de mudança de pista não esteja acionado.

Ao mesmo tempo, o Assistente de Prevenção de Mudança de Faixa (LDP) age automaticamente para trazer o veículo de volta ao centro da pista, atuando no sistema de freios das rodas opostas. Com isso, previne a troca involuntárias de pistas e, com isso, possíveis acidentes.

Outra tecnologia que estreia na picape é o Alerta Inteligente de Atenção do Motorista (DAA), que avisa o motorista para fazer pausas e fornece avisos sonoros quando são detectados possíveis sinais de fadiga, como mudanças no estilo de direção ou no comportamento da direção. Muito útil para aumentar a segurança durante longas viagens ou após um árduo dia de trabalho.

A Nova Nissan Frontier conta com o Alerta de Ponto Cego (BSW), que ajuda a evitar colisões com outros veículos por falta de visibilidade no ponto cego enquanto o veículo está em movimento, também por meio de alertas sonoro e visual. O sistema de Assistente Inteligente de Ponto Cego (BSI) complementa o BSW ao acionar o sistema de freios, também nas rodas opostas de onde estaria o outro carro, corrigindo a rota para evitar acidentes.

Nas manobras, para sair de vagas de estacionamento de ré ou em manobras nessas situações, a Nova Nissan Frontier conta com a Visão 360º Inteligente integrada com o sistema de Detecção de Objetos em Movimento (AVM + MOD). Quatro câmeras (embaixo dos dois retrovisores externos, tampa traseira e grade dianteira) ajudam os motoristas a perceber pessoas, objetos e carros ao redor e se aproximando do veículo. O sistema também conta com o monitor off-road, que é projetado para permitir visibilidade total dos obstáculos no entorno, em baixas velocidades, quando a tração nas quatro rodas está acionada.

Já o Alerta de Tráfego Cruzado Traseiro (RCTA) reduz o estresse da visibilidade limitada ao sair de uma vaga de estacionamento. A função monitora a traseira do veículo e avisa o motorista se outro veículo ou objeto estiver se aproximando de um dos lados, emitindo alertas sonoro e visual.

Preços e Versões A Nova Nissan Frontier chega às concessionárias da marca japonesa em todo o Brasil a partir da última semana de abril com preços semelhantes aos das versões do modelo anterior: Frontier S 4×4 MT – R$ 230.190

Frontier SE 4×4 AT – R$ 258.990

Frontier Attack 4X4 AT – R$ 263.690

Frontier XE 4×4 AT – R$ 278.990

Frontier Platinum 4×4 AT – R$ 314.590

Frontier PRO4X 4×4 AT – R$ 314.590

Para a condução noturna, a Nova Nissan Frontier é equipada com o Assistente de Altura e Intensidade dos Faróis (HBA). Ele entra em funcionamento quando o motorista estiver dirigindo à noite, em velocidades acima de 30 km/h. A câmera do para-brisa monitora a incidência de luz no sentido contrário e, ao identificar um outro veículo se aproximando, irá momentaneamente desligar o farol alto, religando imediatamente após cruzar pelo veículo.

A lista de equipamentos, porém, ainda inclui várias outras tecnologias. Desde a versão de entrada, a Nova Nissan Frontier é equipada com:

sistema de auxílio de partida em rampa (HSA);

controle automático de descida (HDC);

bloqueio mecânico do diferencial traseiro com limitador (LSD);

e controle eletrônico de frenagem (EBD).

A segurança dos usuários ainda é assegurada em todas as versões por seis airbags, sistema I-Isofix e alerta de uso dos cintos dianteiros e traseiros.

Robustez com agilidade

O modelo apresenta novas tecnologias e passou por uma evolução mecânica em comparação a sua antecessora. No console central, próximo da alavanca do câmbio, um seletor permite a escolha do modo de condução entre quatro opções:

Standard – ideal para situações normais na cidade e estrada

Sport – mantém a posição de marcha mais baixa levando a rotações mais altas e garantindo potência do motor e freio motor mais forte

Off Road – modula o acelerador para manter as rotações altas e ganhar força em baixas velocidades

Tow – ideal para ser usada com carga máxima ou ao se puxar um reboque. Fornece freio motor mais forte e mantém a posição de marcha mais baixa. Este recurso se une ao reconhecido sistema Shift-on-the-fly para seleção de tração, que permite a fácil troca entre as opções 4X2, 4X4 High e 4X4 Low.

A versão PRO-4X ainda conta com o Bloqueio do Diferencial Traseiro, para garantir ainda mais disposição para enfrentar as adversidades. Ele é ativado por meio de um botão no console central, com a tração 4X4 Low engatada, e permite utilizar o torque na roda que tem mais aderência à superfície e evitando deslizamento excessivo na roda oposta.

A Nova Nissan Frontier mantém as características de sua linhagem e apresenta a melhor capacidade off road do segmento com excelente ângulo de ataque/saída e distância livre do solo. A picape tem 31,6º de ângulo de ataque, 25,7º de saída e 25,2 cm de vão livre, o que permite que ela supere os obstáculos mais severos.

Se a suspensão já era um destaque do modelo anterior da Frontier, agora ainda foi refinada com a adoção de novos ajustes dos amortecedores. O conjunto traseiro segue com sistema multilink e molas helicoidais (única entre os concorrentes) que trabalha em conjunto com um eixo rígido.

Essa solução inovadora oferece um excelente balanço entre o conforto no passeio e alta estabilidade, sem abrir mão das capacidades no fora de estrada e no transporte de cargas. Já a suspensão dianteira de arquitetura com braço duplo assistido por barra estabilizadora garante o conforto e segurança.

Os freios apresentam a melhor solução disponível no segmento. São a disco nas quatro rodas. Para também reforçar a segurança, melhorar consumo de combustível e reduzir os desgastes dos pneus, a picape também vem equipado com Sistema de Monitoramento da Pressão dos Pneus (TPMS).

A Nova Nissan Frontier possui duas configurações de motor a diesel, uma com dois turbos de 190 cavalos e 45,9 kgfm de torque e outra com 163 cavalos e 43,3 kgfm. Este propulsor, adequado às normas de emissões L7, conta com sistema Redutor Catalítico (SCR) com ARLA 32.

O reservatório do ARLA 32 é acessado por uma tampa que fica ao lado da tampa do combustível e a necessidade de abastecimento é avisada por meio de uma mensagem de autonomia no display do TFT no painel da picape.

Esse motor da Nissan confere a força necessária para a picape transportar cargas pesadas na caçamba, ou arrastar 3.500 kg, tornando-a ideal também para realizar diferentes tarefas no asfalto ou no fora de estrada.

Pensando no reboque dos mais diversos tipos de carga, o modelo ainda conta com Assistente de Oscilação do Reboque (TSA). Esse sistema detecta a oscilação do reboque por meio do monitoramento do balanço do veículo identificado pelo sistema VDC (Vehicle Dinamic Control), que reúne os controles eletrônicos de estabilidade e de tração.

O TSA reduz a oscilação do reboque pela ativação do freio, sendo que o VDC controla a pressão do freio lado a lado para mitigar o balanço. É exatamente o balanço a principal causa de incidentes com trailers e reboques.

Atenção a cada detalhe, buscando oferecer soluções inteligentes e úteis aos clientes, que demonstram que a Nova Nissan Frontier foi Desenhada para Fazer Mais!