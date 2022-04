Juliano Cazarré fala sobre cenas quentes em novelas: Nunca são confortáveis

05/04/2022 | 14:10



Juliano Cazarré está prestes a voltar para a telinha, já que ele integrará o elenco da nova fase de Pantanal. Na novela global, o ator foi o escolhido para dar vida ao personagem Alcides, que vai se complicar ao acabar envolvido com a mulher do rival, Tenório, interpretado por Murilo Benício. A princípio, o personagem tentará fugir de Maria Bruaca, mas acabará vivendo um romance bem quente. Em entrevista à colunista Patrícia Kogut, o artista comentou as cenas mais fogosas da trama.

- Não tive muita cena desse tipo. Alcides não é um personagem que vai aparecer muito nesse tipo de sequência. Essas cenas que envolvem intimidade nunca são confortáveis. Ao longo da carreira, fiz um monte de outras coisas que também não são confortáveis porque fazem parte do papel. Quando faço, tenho que fazer bem, o melhor possível. Nunca saí de casa para passar crachá e trabalhar de qualquer jeito. Sempre saio para ganhar o jogo, para fazer o melhor que puder. Mas é uma intimidade forçada, que a gente não tem.

Ele adicionou que é cauteloso durante a realização, por se tratar de uma questão delicada nos tempos atuais.

- E, hoje em dia, com todo esse debate de assédio, eu fico muito cheio de dedos, para ninguém interpretar nada de maneira errada. Tomo cuidado na cena, para deixar todo mundo confortável e sem se sentir mal.

O ator também explicou a trajetória de Alcides, que buscará vingança contra Tenório.

- A vingança é o norte da bússola do Alcides. Ele o tempo todo é devorado por esse ódio do Tenório, que marcou sua vida de maneira excepcional e definitiva. Ele sabe que cresceu sem pai por culpa desse crápula. Fica esperando essa vingança e até torcendo para que aconteçam coisas e ele não precise sujar as mãos de sangue. Se aparecesse outra pessoa e matasse o Tenório, para o Alcides, seria melhor.