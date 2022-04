Eu desfilei em uma parada em Orlando. E você também pode

Paulo Basso Jr.

Já assisti a muitas paradas em Orlando, mas nunca imaginei que, um dia, desfilaria em uma delas. Esses festivais, que ocorrem diariamente em diversos parques temáticos da cidade, são tão aclamados quanto atrações como simuladores e montanhas-russas, uma vez que permitem aos turistas observar personagens e carros alegóricos, além de cantar e entrar na dança.

Eis que, em uma visita recente a Universal Orlando, fui convidado para participar da parada de Mardi Gras, que o complexo de lazer promove em diversas noites de fevereiro a abril para celebrar o tradicional Carnaval de New Orleans, uma das festas mais populares dos EUA. Com direito a abadá e tudo, me peguei rindo à toa em cima de um carro todo enfeitado, lançando colares coloridos para os visitantes em meio a uma interação muito mais emocionante do que podia imaginar.

O melhor de tudo é que vivi esse dia de estrela sem pagar nada. E uma vez que você tenha o ingresso normal do parque e quiser desfilar no dia que estiver por lá, basta fazer uma inscrição para ter a chance de ser convidado. Vou explicar aqui como funciona.

Como participar da parada em Orlando

Há duas maneiras de se inscrever para a parada de Mardi Gras da Universal. A primeira delas é pelo aplicativo do complexo, que pode ser baixado aqui.

Primeiramente, descubra se vai haver desfile no dia em que visitará a Universal Studios. Para isso, clique no menu (os três tracinhos localizados no alto, à esquerda), aperte o símbolo da lupa e pesquise por Mardi Gras Parade. Ao acessar a tela, você verá todos os detalhes a respeito dos dias e horários da parada, que costuma ocorrer na maioria das noites entre fevereiro e abril.

Faça uma nova pesquisa então por Mardi Gras Parade Float Riding. Na tela, haverá um link de uma fila virtual. Se estiver disponível, basta fazer sua reserva.

Outra possibilidade de se inscrever na parada de Orlando durante a celebração de Mardi Gras é, uma vez dentro da Universal Studios, dirigir-se algumas horas antes do desfile ao prédio onde ocorre o show Animal Actors On Location. Caso haja vagas disponíveis, você será convidado para participar da festa.

Como muita gente sai como destaque da parada todos os dias, a chance de você ser contemplado é alta. Não é preciso pagar nada, basta tentar. E, acredite, vale muito a pena.

A preparação da parada de Mardi Gras

No dia em que desfilei, a parada começaria às 19h30. Uma hora antes, apresentei-me no prédio do Animal Actors On Location, conforme combinado previamente. Ali, preenchi um formulário rápido de concessão de direito de imagens (que chique) e recebi meu abadá, na cor dourada (há outros verdes, azuis, laranjas e por aí vai).

Em seguida, fui encaminhado ao lado dos outros participantes para uma plateia, onde nos sentamos divididos de acordo com nossos grupos. Os dourados, ficaria sabendo mais tarde, sairiam no primeiro carro alegórico. Apenas no “meu time” havia mais de 20 pessoas.

Em um palco, dois apresentadores animados nos receberam e passaram a repetir algumas regras: como reza a tradição do Mardi Gras, nós deveríamos lançar colares coloridos aos visitantes do parque – sempre um por vez e com cuidado para não machucar as pessoas. Fora isso, subiríamos nos carros em uma área de bastidores, onde não é permitido fazer fotos ou filmes, e lá ficaríamos até o show começar.

Durante o desfile, há coordenadores que auxiliam os grupos, entregando colares e mantendo alguma ordem. É requisitado aos participantes, inclusive, não ficar tirando fotos ou filmando o tempo todo, evitando muitas selfies ou algo do tipo. A brincadeira por lá é participar para valer, dançando, acenando e alegrando os turistas. Mas aqui ou ali dá para fazer alguns registros, sem problemas.

Como é o desfile em Orlando

Se o tempo de preparação é um pouco enfadonho, tudo é compensado quando a parada em Orlando começa para valer. É difícil explicar o êxtase que toma conta do desfile. De cima do carro-alegórico (alguns deles, como o meu, têm dois andares, sendo que fui no inferior), dá para ver as pessoas, sobretudo crianças, acenando loucamente em busca de um colar.

Dourados, rosas, verdes… Fiz questão de jogar o máximo que pude, olhando nos olhos de todos e contemplando, principalmente, os pequenininhos. Independente da idade, porém, é difícil quem não entre no clima. De adolescentes a senhorinhas, todos pareciam curtir e retribuir com beijos e acenos os colares recebidos.

No meu grupo, que só tinha brasileiros, os itens acabaram antes da metade do desfile, de tantos que lançamos. Os americanos que estavam nos outros carros alegóricos pareciam mais comedidos, então nossa coordenadora começou a trazer mais e mais colares para lançarmos. Cada participante poderia levar até 10 deles para casa, mas na empolgação acabei distribuindo até parte dos meus.

Ao final de 30 minutos, que é o tempo que dura a parada de Mardi Gras da Universal, estava suando e com os braços doendo, mas muito feliz. Quando percebi, já estava abraçado aos compatriotas cantando a plenos pulmões marchinhas e sambas-enredos tradicionais do Brasil.

Afinal, quando se trata de Carnaval, ninguém faz melhor que nós. E se quiser dar seu show, nem pense duas vezes e se inscreva para o desfile em Orlando. Sua viagem para o lugar mais feliz do mundo será ainda mais inesquecível, pode apostar.

