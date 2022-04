Plataformas inesperadas em que a IA gerou ótimos resultados

Da Redação

05/04/2022 | 13:55



O mundo já está cercado por dispositivos, aplicativos e máquinas com inteligência artificial (IA). Até o momento, seu uso tem entregado bom desempenho e ótimos resultados. Nesta reportagem, você conhecerá exemplos em que a tecnologia está sendo aplicada. As opções contemplam plataformas inesperadas e modelos que estão em prática há anos.

1. E-mails

Os provedores de e-mail usam inteligência artificial há muitos anos sem que você saiba disso. IA e outros algoritmos avançados são usados para filtrar mensagens e encaminhar aquelas que são irrelevantes ou falsas para a caixa de spam, fazendo com o destinatário receba apenas conteúdos relevantes. Isso faz com que 14,5 bilhões de e-mails caíam em tal caixa diariamente, segundo dados do Spam Laws.

2. Bancário

Hoje, a IA é usada em bancos online para identificar fraudes e lavagem de dinheiro. Aqui, o objetivo é verificar a credibilidade dos usuários. Mas você também deve saber que os algoritmos estão sendo utilizados em chatbots. Além disso, é possível ver o uso da tecnologia ??no monitoramento de transações.

3. Carros automatizados

A IA tem sido usada na indústria automobilística nas últimas duas décadas. Hoje, a maioria das empresas está se esforçando para usá-la em carros autônomos, sendo um dos maiores nomes nesse contexto é a Tesla. Por sua vez, recursos adicionais de controle de cruzeiro, assistente de pista, ar-condicionado de controle climático, estacionamento automático e outros são exemplos da tecnologia aplicada nos veículos.

É importante ressaltar que os recursos baseados em IA de um carro, especialmente autônomos, devem ser utilizados apenas em países em que existem estradas construídas para veículos do tipo.

4. Mídias sociais

O maior exemplo de aplicação de IA hoje é, sem dúvida, as redes sociais. As mídias entendem o que o usuário deseja ou o que procura. O Facebook, por exemplo, rastreia o uso e percebe os tipos de compromissos que você faz e o conteúdo que gosta nele. Assim, o internauta passa a ver postagens e anúncios relevantes para seu interesse. Isso ocorre porque seu uso é rastreado e analisado com a ajuda de algoritmos avançados e inteligência artificial.

5. Reverse (Pesquisa por imagem)

No passado, não era fácil encontrar fotos manualmente na web. Hoje, tornou-se bem mais simples com o recurso de pesquisa por imagem. A ferramenta usa algoritmos de IA e IR para analisar as fotografias e fornecer resultados semelhantes precisos. Os profissionais de marketing, inclusive, são especialistas em SEO utilizando pesquisa por imagem no Google para determinar se alguém está usando o conteúdo sem as devidas atribuições. Ou seja, por causa da inteligência artificial, é possível encontrar fotos parecidas na internet, identificar pessoas, lugares ou objetos na imagem e descobrir plágio.

6. Manufatura

A indústria de manufatura usa a IA para descobrir o desempenho das máquinas e otimizar o processo de manutenção delas e de outros equipamentos. Nesse contexto, a tecnologia está reduzindo os custos de manutenção e reparo em um terço. Além disso, a inteligência artificial pode ajudar pessoas a prever mudanças relevantes na demanda por produtos ou serviços.

7. Reconhecimento de voz

IA também está sendo usada ??para otimizar o processo de pesquisa por voz. Hoje, o reconhecimento de fala é alimentado pela tecnologia e está sendo usado para converter a voz humana em formatos compreensíveis para os computadores. Por exemplo, é possível fazer uma pesquisa no Google ou usar o dispositivo móvel por comandos de voz. Você também pode ver o recurso aplicados em carros como Tesla, Rolls Royce e outros.