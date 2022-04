Carreta causa bloqueio na pista após tombar na Rodovia Anchieta

Da Redação



05/04/2022 | 12:27



Atualiza às 13:17

Um acidente na madrugada desta terça-feira (5) envolvendo duas carretas causou o bloqueio da pista sul da Rodovia Anchieta, no km 42 sul. Segundo informações da Ecovias, a batida ocorreu por volta das 5h25 por conta da colisão entre os envolvidos no acidente após um freio, o veículo de trás se chocou e tombou ao ponto de quase despencar da serra, deixando cair também parte da carga de açúcar que carregava. O ocorrido teve apenas uma vítima moderada.

Segundo o boletim das 11h da Ecovias, a pista sul da Anchieta continua bloqueada na serra apenas para a limpeza do açúcar que foi derrubado, já que o veículo já foi retirado do local. Ainda segundo o comunicado, o SAI (Sistema Anchieta Imigrantes) segue com Operação 5X3, com a subida da serra sendo realizada apenas pela pista norte da Imigrantes, para a descida rumo ao Litoral, os motoristas podem utilizar a pista sul da Rodovia dos Imigrantes e a norte da via Anchieta.

A Rodovia Cônego Domênico Rangoni continua com congestionamento por conta da quantidade de veículos comerciais no acesso aos Polos Receptores, no sentido Guarujá, do km 265 ao km 262. As outras rodovias do SAI seguem com tráfego normal em ambos os sentidos (São Paulo e Litoral) apesar do acidente, sendo registrado congestionamentos apenas por volta das 7 horas.