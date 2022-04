Kourtney Kardashian e Travis Barker teriam se casado no meio da noite em Las Vegas

05/04/2022 | 12:11



Eles disseram SIM na calada da noite? Ao que parece, Kourtney Kardashian e Travis Barker trocaram as alianças logo após o Grammy 2022, que rolou no último domingo, dia 3. De acordo com o TMZ, o casal teria aproveitado a ocasião em Las Vegas, nos Estados Unidos, para visitar uma das famosas capelas da cidade e oficializar a união em segredo.

Os artistas teriam chegado por volta das 1h30 da madrugada, horas depois da premiação musical. Ainda segundo o veículo internacional, Kourtney e Travis não permitiram que fotos fossem tiradas, a não ser pelo fotógrafo que eles contrataram para registar os momentos. Fontes próximas ao casal ainda disseram que os dois saíram do local com uma certidão e o dono da capeta foi a testemunha. Já o ministro que oficializou o casamento deixou tudo mais divertidos vestido de Elvis Presley.

Tem mais! Os fãs do casal podem se acalmar que esta não será a única cerimônia de casamento. É claro que a Kardashian pretende realizar algo mais glamoroso e festivo com a família e outras celebridades presentes. Kourtney e Travis começaram a namorar em fevereiro de 2021 e, meses depois, em outubro, eles noivaram. Atualmente, a empresária e o baterista do Blink-182 estão tentando ter o primeiro filho juntos por meio do processo de fertilização in vitro.